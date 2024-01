Mourinho perde un titolare, infortunio confermato: salta Milan-Roma

Mourinho perde un titolarissimo in vista del match tra Roma e Milan: un’assenza molto pesante pe l’allenatore portoghese.

Ai Quarti di finale è terminato il percorso in Coppa Italia di Milan e Roma, eliminate rispettivamente da Atalanta e Lazio. Domenica sera si affronteranno a San Siro e cercheranno entrambe di riscattarsi dalla delusione appena patita.

I rossoneri hanno vinto le due precedenti partite di Serie A contro Sassuolo ed Empoli, vanno a caccia del tris per consolidare il terzo posto in classifica. I capitolini nelle ultime due giornate hanno perso contro la Juventus e pareggiato contro l’Atalanta. Sono ottavi in campionato, però a soli 4 punti dalla quarta posizione. Una vittoria sarebbe molto importante anche per loro.

Dybala infortunato: niente Milan-Roma

Sia Stefano Pioli sia José Mourinho dovranno fare a meno di qualche giocatore. Nel Milan saranno sicuramente assenti Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Tommaso Pobega per infortunio, mentre Ismael Bennacer e Samuel Chukwueze sono impegnati nella Coppa d’Africa. Dovremmo rivedere Noah Okafor, che in queste ore ha annunciato sui social network il suo rientro.

La Roma deve rinunciare a Houssem Aouar ed Evan Ndicka per la Coppa d’Africa e Sardar Azmoun per Coppa d’Asia. Out per problemi fisici Tammy Abraham, Chris Smalling, Renato Sanches e Paulo Dybala. L’argentino ex Juventus è l’ultimo infortunato in casa giallorossa. È stato sostituito nell’intervallo del derby di Coppa Italia contro la Lazio.

Per lui si tratta di un problema al flessore della coscia sinistra, non è recuperabile per il big match contro il Milan. Una risonanza magnetica aiuterà a capire meglio l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Certamente una brutta tegola per Mourinho, che non potrà contare su uno dei suoi migliori giocatori.

Sarà interessante vedere chi sceglierà per affiancare Romelu Lukaku in attacco. Una possibilità è Andrea Belotti, anche se lui e l’ex Inter non sarebbero una coppia ben assortita. Per caratteristiche, sono più alternativi che complementari. Da non escludere un impiego di Stephan El Shaarawy come seconda punta oppure l’utilizzo di Lorenzo Pellegrini alle spalle del bomber belga. In questi giorni Mourinho (che a San Siro non sarà in panchina per squalifica) studierà la migliore soluzione per il suo reparto offensivo.