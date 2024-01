L’agente di Radu Dragusin ha fatto una clamorosa rivelazione in merito all’interesse del Milan per il difensore. Le sue parole per TMW di seguito.

Il Milan è ancora alla ricerca del secondo profilo di difesa per rimpolpare il reparto e far fronte all’attuale e longeva emergenza infortuni. Sappiamo bene che è arrivato Matteo Gabbia come primo rinforzo, dal Villareal dopo l’accordo per l’interruzione anticipata del prestito secco. Il centrale azzurro scuola Milan ha esordito da titolare nel match di Coppa Italia contro l’Atalanta, seppur sia uscito anzitempo a causa di uno scontro di gioco. Dopo Gabbia, come accennato, Furlani e Moncada stanno ricercando il secondo innesto.

I nomi valutati dalla dirigenza sono tantissimi, così tanti che si fa una certa difficoltà a comprendere quale sia il favorito. Sembrava Brassier del Brest, ma nelle ultime ore sono venuti fuori una serie di profili che fanno intendere quanto il Milan non sia completamente deciso a puntare sul francese, complice la concorrenza di club come Porto e Monaco. Probabilmente, però, il profilo che più sarebbe andato a genio tanto a Moncada che a Pioli è ormai un obiettivo irraggiungibile.

Si tratta di Radu Dragusin, l’ormai ex Genoa che alla fine, tra le varie pretendenti, ha mantenuto la parola ed è volato a Londra sponda Tottenham. Oltre agli Spurs, sono stati in pressing sul romeno Bayern Monaco, Napoli e Milan. E a confermare il tentativo dei rossoneri negli scorsi giorni è stato lo stesso agente di Dragusin.

Dragusin, l’agente: “Milan? Era troppo tardi”

Florin Menea è l’agente di Radu Dragusin, quello che ha curato il suo trasferimento al Tottenham con incasso di 30 milioni di euro da parte del Genoa. Un affarone per i rossoblu, che anche il Milan a suo modo aveva tentato di imbastire ma quando ormai era troppo tardi. Non è una novità che Furlani ha tentato di acquistare il difensore inserendo come contropartita tecnica Lorenzo Colombo. Ma appunto, come dichiarato dal rappresentante di Dragusin, ormai era troppo tardi. Il manager si è espresso così ai microfoni di TMW in merito:

“Il Napoli è stata la società italiana a provarci più concretamente. Ma Radu non voleva andare in un’altra squadra italiana. In realtà lui non voleva neanche lasciare il Genoa a metà stagione… pensava più ai tifosi rossoblu che alla sua carriera. Quanto al Milan ha fatto un sondaggio. Io ho parlato con Moncada ma gli ho detto che avevamo già scelto il Tottenham. Radu quando dà la parola la mantiene. Sempre”.