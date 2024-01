Il Milan rinuncia a Popovic: gli agenti lo piazzano in Serie A

Definitivamente saltato il trasferimento di Matija Popovic al Milan. Gli agenti hanno lasciato Milano, direzione Torino. Le ultime da calciomercato.it.

Ha del clamoroso quanto accaduto nelle ultime ore a Casa Milan. Gli agenti di Matija Popovic si sono recati a Milano probabilmente senza preavviso, per chiudere il trasferimento del talentino Popovic in rossonero. Un viaggio organizzato e di cui si dice il Milan non era stato informato. Lo sbarco del calciatore classe 2006 in Italia aveva fatto presagire che tutto fosse per pronto per la firma del contratto, e che il club rossonero non avesse più dubbi ad occupare l’ultimo slot extra UE col suo acquisto.

Acquisto a parametro zero, dato che Popovic dall’1 gennaio è un calciatore svincolato. Ma, le cose sono appunto andate in maniera completamente diversa, e negativa. Non soltanto la presenza a Milano di Popovic e dei suoi agenti inaspettata, ma questi ultimi si sono confrontati con Furlani richiedendo delle alte commissioni per la firma su un contratto a lungo termine. Condizioni che il Milan ha ritenuto inaccettabili.

Sappiamo bene come ragiona il club rossonero in merito alle commissioni. Ci sono dei paletti stabiliti che mai possono essere superati, neanche se si tratta di uno dei talenti più promettenti del panorama europeo. Il tesseramento del classe 2006 è dunque saltato, e adesso gli agenti sembrano disperati, in cerca di una nuova squadra per Popovic. Secondo calciomercato.it, l’entourage del calciatore ha adesso lasciato Milano e sta forse viaggiando verso Torino.

Popovic, niente Milan ma resta in Italia

Dopo la totale rottura tra le parti, è presto circolata voce di un inserimento della Juventus per il giovane trequartista serbo. Sì, Cristiano Giuntoli ha preso preso informazioni sull’affare e pare che Popovic possa davvero finire a vestire bianconero. Come riporta calciomercato.it, gli agenti e il giocatore hanno lasciato Milano e si stanno forse dirigendo verso Torino, dove hanno probabilmente assistito alla partita di Coppa Italia tra Juventus e Frosinone. Il tutto per stringere contatti diretti e più approfonditi con il club bianconero.

La Juventus, pare non ci siano dubbi, è vigile su Popovic dopo aver saputo del trasferimento saltato al Milan. Da capire l’evoluzione dei fatti nelle prossime ore. Intanto, gli agenti hanno provato a proporre il classe 2006 al Bayern Monaco, ma senza troppo successo. Al momento, è un rebus il prossimo futuro del talento ex Partizan. Da sicuro rossonero, è ancora senza una maglia e spera forse che sia la Juventus a concedergliela.