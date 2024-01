Le cifre finali della cessione di Krunic al Fenerbahce: il Milan incassa meno del previsto, i dettagli

Tutto fatto per Krunic al Fenerbahce. Ecco quanto guadagnerà il Milan dalla cessione del centrocampista bosniaco classe ’93.

Oggi 12 gennaio si concluderà ufficialmente l’avventura di Rade Krunic con il Milan. Dopo quattro anni e mezzo trascorsi all’interno della rosa rossonera, il calciatore bosniaco firmerà per la sua nuova squadra.

Krunic infatti ha spinto nelle ultime settimane per approdare in Turchia, dove giocherà con la maglia del Fenerbahce. Raggiungerà il connazionale Edin Dzeko e farà diventare realtà il corteggiamento turco sviluppatosi già la scorsa estate. Una cessione non dolorosissima per Stefano Pioli, che nelle ultime settimane aveva fatto a meno senza troppi rimorsi di Krunic.

Il jolly bosniaco, che nel Milan ha ricoperto svariati ruoli (ultimo quello di difensore centrale), sbarcherà in giornata ad Istanbul assieme ai suoi agenti. Di lì a poco Krunic firmerà il contratto, con aumento di stipendio, che lo legherà per le prossime stagioni al Fenerbahce.

Cessione Krunic, quanto incassa il Milan

In attesa dello sbarco di Krunic in terra turca e dell’ufficialità dell’operazione, arrivano indiscrezioni più certe su quanto costerà al Fenerbahce l’operazione a titolo definitivo. Il giornalista Matteo Moretto, penna di Relevo, ha aggiornato in tal senso le sue informazioni.

Il Milan dovrebbe ottenere un ricavo di 3 milioni di euro come parte fissa per il cartellino di Krunic, più bonus legati a prestazioni ed obiettivi del club che varieranno tra 1 e 1,5 milioni. Documentazione già inviata a Casa Milan per poter dare il via libera al trasferimento, tanto che Krunic tra oggi e domani svolgerà pure le consuete visite mediche con la sua nuova squadra.

Incasso minore del previsto per il Milan, visto che nelle scorse ore circolavano voci riguardo un accordo da 5 milioni più ulteriori bonus, partendo da una richiesta iniziale dei rossoneri non inferiore ai 6-7 milioni di valutazione. Evidentemente la società di Gerry Cardinale ha deciso di fare uno sconto importante al Fenerbahce pur di risolvere questa situazione in uscita e permettere a Krunic di continuare la carriera altrove.

Per il Milan si tratta della prima operazione in uscita della sessione di gennaio (se si esclude il passaggio di Daniel Maldini dall’Empoli al Monza), ma probabilmente non l’unica. Infatti i dirigenti stanno valutando anche la partenza di Luka Romero, ma solo a titolo temporaneo in direzione Como. Difficile che il club rossonero possa incassare altro denaro a gennaio o cedere giocatori di prima fascia in piena stagione sportiva.