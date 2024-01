Milan, fase di stallo: il mercato cambia ancora

Le ultime notizie sul mercato del Milan: dal centrocampista al difensore, ecco cosa sta succedendo in questo ore al Diavolo

Vive un momento di stallo il mercato del Milan. Questi sarebbero dovuti essere i giorni delle visite mediche e della firma sul contratto di Matija Popovic, ma così non è stato.

Il giocatore serbo, nonostante il suo sbarco a Milano, non vestirà il rossonero. Con gli agenti, infatti, non è stato trovato l’accordo sulle commissioni. Si guarda, dunque, oltre, sapendo di avere a disposizione un posto da extracomunitario da poter occupare. L’idea di acquistare un nuovo attaccante ha perso quota ormai da qualche giorno grazie alle buone risposte di Jovic, anche se mercoledì ha deluso anche lui. Al momento, però, non si registrano trattative calde per giocatori in entrata.

A centrocampo, nonostante la cessione di Rade Krunic, che nelle prossime ore raggiungerà la Turchia, potrebbe non arrivare nessun rinforzo. Si attenderà il rientro di Ismael Bennacer, utilizzando i calciatori in rosa. Musah, Reijnders, Loftus-Cheek e Adli sono a disposizione e candidati a giocare, ma attenzione anche a Filippo Terracciano, che può ricoprire questo ruolo. Contro l’Atalanta ha giocato da esterno, senza sfigurare. Nelle prossime partite, Pioli potrebbe fare altre scelte

Milan, il punto in difesa: nessuno affondo per Brassier

Dragusin e Buongiorno sono piste andate in fumo davvero velocemente. Il primo è volato in Inghilterra, il secondo è stato blindato da Cairo.

La sensazione è che difficilmente arriverà un grande difensore già a gennaio. Si continua, però, a guarda al profilo di Brassier. Il giocatore del Brest ha una valutazione di 12-13 milioni di euro. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan sta temporeggiando perché non vorrebbe pagare questa cifra. Sulle tracce del giocatore ci sono anche il Monaco, il Bayer Leverkusen e il Porto. Si guarda così anche ad altri profili, ma come detto, al momento non c’è alcun nome davvero caldo. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono in attesa dell’opportunità giusta, che potrebbe anche non arrivare.

Nel frattempo si continuerà a giocare con Matteo Gabbia, Jan-Carlo Simic e Simon Kjaer, gli unici tre centrali di ruolo in rosa. Ma il titolare indiscusso nelle ultime partite, davanti a Mike Maignan, è stato Theo Hernandez, che sta crescendo di partita in partita. Se dovessero arrivare ulteriori conferme, anche se il francese vorrebbe tornare a giocare sulla sinistra il prima possibile, non è da escludere che il colpo in difesa venga rinviato all’estate.