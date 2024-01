Milan, la conferma di Di Marzio: “È il primo obiettivo per la difesa”

L’esperto di mercato fa il nome del vero sogno di mercato dei rossoneri: la trattativa semplice, ma il Diavolo ha una contropartita

Il Milan è sempre e costantemente alla ricerca di un difensore centrale di livello, che possa risolvere i problemi del Diavolo. La squadra di Stefano Pioli continua infatti a subire gol con discreta frequenza e gli ultimi due sono arrivati dall’Atalanta in Coppa Italia.

Un’incidenza sui numeri negativi a livello difensivo è sicuramente determinata dalle tante assenze nel reparto arretrato. La società è corsa intanto al riparo sul mercato con il rientro di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e con l’arrivo di Filippo Terracciano dall’Hellas Verona. La dirigenza è comunque sempre attenta e monitora diversi profili per il vero colpo, che possa in difesa, che possa non far sentire il peso delle assenze di Kalulu, Tomori e Thiaw.

In queste ore sembra che Moncada e Furlani stiano provando ad accelerare su Lilian Brassier, giovane difensore del Brest, ma secondo Gianluca Di Marzio l’obiettivo principale sarebbe un altro. Queste le parole dell’esperto di mercato a Sky Calciomercato – L’originale: “Vediamo se si scalda la pista di Buongiorno del Torino, la primissima scelta del Milan sarebbe lui. Ma già durante l’estate non aveva voluto accettare un trasferimento lontano dal Torino”.

Il Milan pronto ad offrire uno scambio più soldi

Di Marzio ha dunque assicurato che il centrale del Torino Alessandro Buongiorno sarebbe il vero sogno del Milan, ma che la trattativa non si presenta affatto semplice da portare avanti, almeno ad oggi.

Cairo, ovviamente, reputa il suo gioiello molto costoso e non se ne priverà se non per una cifra importante. Lo ha confermato anche in un’intervista ieri, dicendo di non voler vendere il giocatore. Ma è chiaro che di fronte ad un’offerta di almeno 30 milioni di euro sarà difficile dire no. I rossoneri hanno però una carta importante da giocarsi per abbassare il prezzo del difensore: “C’è da capire anche l’eventuale differenza economica con il cartellino di Colombo, che il Torino ha richiesto. Non è un’operazione facile, è un’operazione da 30 milioni di euro, 20-22 più Colombo”.

Di Marzio infine aggiunge: “Bisognerà capire se si riuscirà a trovare una quadratura con il Toro e se chiaramente il giocatore deciderà di andare via”. Infatti, c’è anche da convincere il difensore, che ad agosto ha rifiutato un passaggio all’Atalanta per rimanere al Torino. Vedremo se il progetto del Milan lo attirerà di più.