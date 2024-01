Milan, obiettivi falliti e Pioli in bilico: la decisione è presa

Si torna a parlare prepotentemente di un nuovo allenatore dopo l’ennesimo passo falso del Milan di Stefano Pioli. Il sogno dei tifosi è Antonio Conte

E’ una stagione di alti e bassi quella che sta vivendo il Milan. Un’altalena di emozioni che si presentano ciclicamente. Mercoledì è arrivato l’ennesimo passo falso. E’ fallito così un altro obiettivo stagionale con l’eliminazione della Coppa Italia. Un altro fallimento dopo quello certamente più amaro, in Champions League.

Inevitabilmente si è tornati a parlare della posizione di Stefano Pioli. Il tecnico di Parma è chiaramente il principale responsabile di una stagione che non sta rispettando le aspettative. In campionato l’Inter è in fuga, con ben nove punti di vantaggio. Resta l’Europa League e alzare la coppa al cielo potrebbe cambiare ogni prospettiva.

Stefano Pioli è, dunque, chiamato a vincere e chiaramente a blindare la qualificazione in Champions League. Poi, come conferma La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, i conti verranno fatti in primavera.

Milan, i tifosi sognano Conte: il punto della situazione

Nel frattempo i tifosi sognano Antonio Conte. Il tecnico italiano, nonostante il passato tra Juventus e Inter, appare essere il più apprezzato tra i sostenitori del Diavolo essendo considerato sinonimo di garanzia. Con lui si tornerebbe certamente alla vittoria.

Sui social si è tornati a spingere con #PioliOut e #ConteIn, ma al momento la posizione dei tifosi da stadio non è così netta. Mercoledì a fine partita è arrivata la contestazione, ma prima la squadra era stata incitata, e le vittorie fanno dimenticare tutto in fretta.

Dalle parti di Via Aldo Rossi una decisione non è stata ancora presa. Zlatan Ibrahimovic, che avrà voce in capitolo, può pure stimare Conte, ma ha anche un splendido rapporto con Stefano Pioli. Servirà dunque tempo per capire quale sarà la decisione di Gerry Cardinale.

Sullo sfondo restano comunque altri nomi, anche perché Conte non appare proprio il profilo in linea con il Milan. Potrebbe esserlo di più, per stile di gioco, Thiago Motta, che tanto bene sta facendo al Bologna. Attenzione però anche a De Zerbi e Farioli, che stanno crescendo all’estero. In Italia sono seguiti anche Vincenzo Italiano, alla guida della Fiorentina, e Palladino al Monza. Tanti allenatori, dunque, per una panchina. Una panchina che Pioli non ha ancora mollato.