Milan, Terracciano: “Il ruolo non è importante. Pioli può darmi tanto”

Il nuovo acquisto del Milan, Filippo Terracciano si presenta in conferenza stampa dalla di Milanello. Tutte le dichiarazioni del giocatore di seguito.

Filippo Terracciano è da pochi giorni un nuovo giocatore del Milan. Il duttile classe 2003 è stato acquistato dall’Hellas Verona per 4,5 milioni di euro più uno di bonus. Un innesto che darà maggiore versatilità alla squadra allenata da Stefano Pioli. Difatti, parliamo di un giovane profilo dall’enorme duttilità, capace di ricoprire diverse zone del campo. Nasce come terzino destro, ma sa occupare bene il ruolo di difensore centrale, come anche di centrocampista esterno o mezzala.

Il suo arrivo a Milanello è perfettamente in linea con il progetto giovane e avvincente che vuole sviluppare il Diavolo. Ha già esordito con la maglia rossonera Terracciano, nella gara di Coppa Italia contro l’Atalanta che ha purtroppo decretato l’eliminazione del Milan dal torneo. Ma dal classe 2003 sono arrivati comunque buoni spunti.

In attesa di altre dimostrazioni, Filippo Terracciano si è presentato oggi in conferenza stampa da nuovo calciatore rossonero. Carattere e ambizioni nell’ex Hellas Verona. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Le parole di Filippo Terracciano

Terracciano ha innanzitutto rivolto un pensiero alla sua ex squadra e ai suoi ex tifosi: “Prima di iniziare volevo ringraziare il Verona, la città, i tifosi, i compagni di squadra e tutti i tecnici che ho avuto, in particolare Juric che ringrazierò per sempre”.

Il giocatore ha poi proseguito parlando del suo esordio contro l’Atalanta e le emozioni provate: “Sto accumulando esperienza partita dopo partita. All’inizio le emozione erano forti, ma poi ho dimenticato tutto e mi sono concentrato su quello che dovevo fare. Pensavo solo ad aiutare la squadra. Cambia tanto rispetto al Verona, il Milan è un grande club. Le emozioni, i primi giorni, sono state tante, sono stato accolto benissimo da tutti. Quando vado in campo dimentico tutto e penso solo a quello che devo fare”.

Focus cruciale di Terracina sul suo ruolo in campo, ancora un’incognita per molti: “Non ho mai dato importanza al ruolo, io devo solo fare del mio meglio dove mi mette il mister. Non ci penso molto. Maldini e Nesta i miei idoli. Ho sempre visto i loro video”.

Terraciano ha spiegato la sua scelta di arrivare al Milan: “Perchè ho visto nel Milan l’ambiente migliore per la mia crescita. Qui ci sono tante grandi personalità come Ibra. Posso crescere tanto anche a livello umano. C’è un ambiente fantastico. Ho avuto fin da subito sensazioni positive, so che per qualsiasi necessità ho persone che mi possono aiutare. E’ anche per questo che ho scelto di venire qui al Milan”.

Focus di Filippo su Pioli, nuovo allenatore che conosce bene suo padre dato che hanno condiviso lo spogliatoio in passato: “Mio papà ha giocato con il mister, ho fatto due battute con lui su questo. Sono sempre stato al Verona, ora vediamo di creare il mio nuovo futuro qui giorno dopo giorno. Il mister può darmi tanto, sto già imparando tanto. Sia a livello calcistico che umano avrò una crescita importante”.

Terracciano, numero di maglia e Milan

Continuando, il terzino ha spiegato cosa gli può dare il Milan a livello personale e come mai ha scelto la maglia numero 38: “E’ un gruppo fantastico. Allenarsi con campionati come Leao, Theo e Giroud mi darà tanto. Ora devo entrare il prima possibile negli schemi del mister, poi imparerò a conoscere meglio i compagni in campo. Numero? Il 24 non era disponibile. Ho scelto il 38 perchè ho un grande rapporto con Udogie e ho scelto questo numero anche per lui”.

Infine, Filippo ha spiegato come si è trovato a giocare a sinistra in Coppa Italia: “Ho giocato a sinistra perchè me l’ha detto il mister. Il ruolo non è importante, io cerco di dare sempre il meglio ovunque gioco”.