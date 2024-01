@ML – Come stanno Sportiello e Pellegrino. Recuperato Okafor, personalizzato per Florenzi

Okafor finalmente recuperato: si è allenato in gruppo oggi ed è disponibile per Milan-Roma. Le ultime su Pellegrino, Sportiello e Florenzi

Il Milan si allena a Milanello dopo la dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta. Un’altra delusione per i tifosi che hanno già visto la loro squadra fallire tutti gli obiettivi. Resta soltanto l’Europa League, ma arrivare fino alla fine è difficilissimo. Intanto Stefano Pioli continua a recuperare gli infortunati.

Come aveva annunciato ieri sui suoi social, Noah Okafor è recuperato: lo svizzero si è allenato oggi in gruppo ed è a disposizione per la partita contro la Roma. Convocazione possibile quindi per l’ex Salisburgo, infortunatosi in occasione del match contro il Monza di un mese fa a San Siro dopo aver segnato un bel gol. Un rientro importante perché dà una soluzione in più all’allenatore per l’attacco.

Infortunio Florenzi, le ultime sul rientro

Nessun problema per Matteo Gabbia, uscito nel corso del primo tempo di Milan-Atalanta in seguito allo scontro con De Roon. Anche lui si è allenato in gruppo oggi. Lo hanno fatto ancora anche Pellegrino e Sportiello, ormai recuperati da diversi giorni e a disposizion dell’allenatore (che deve decidere se convocarli o meno nei prossimi giorni). Personalizzato invece per Florenzi, alle prese con il problema muscolare accusato a Empoli: difficile il rientro per domenica.