Non solo Dybala: un altro attaccante salta Milan-Roma

Grane per José Mourinho in vista del match contro il Milan di domenica sera a San Siro. L’attacco romanista perde ancora pezzi.

Se il Milan non vive momenti esaltanti, vista l’eliminazione inaspettata dalla Coppa Italia contro l’Atalanta, neanche la Roma appare nel suo periodo migliore della stagione. La squadra di José Mourinho sarà la prossima sfidante dei rossoneri in campionato, nel posticipo della 20.a giornata.

I giallorossi infatti vengono da 1 punto in due partite di campionato, contro Juventus e Atalanta, ma soprattutto dal k.o. deludente in coppa con la Lazio, nell’ennesimo derby mal giocato dalla squadra di Mourinho. Clima teso e stufo quello che si respira nella capitale, ed ora la difficile trasferta di Milano per cercare di risollevarsi.

Non bastasse il momento no, la Roma ha perso per l’ennesima volta in stagione il suo gioiello numero uno. Paulo Dybala è uscito malconcio dal derby di mercoledì per l’ennesimo risentimento muscolare. Una maledizione per la Joya, che non sarà però l’unica assenza di lusso nell’attacco giallorosso in vista della trasferta con il Milan.

Non solo Dybala: anche Azmoun salterà Milan-Roma

Infatti Mourinho dovrà fare a meno anche di un altro tassello del proprio reparto offensivo. Il tecnico della Roma non potrà convocare per Milano nemmeno Sardar Azmoun, centravanti iraniano ed uno dei volti nuovi della sua rosa, giunto lo scorso agosto in prestito dal Bayer Leverkusen. Proprio come Dybala, il centravanti classe ’96 non sarà a disposizione per il match di San Siro.

Il motivo però è ben diverso: da ieri Azmoun ha lasciato Trigoria ed è volato nel ritiro della Nazionale dell’Iran. Infatti a giorni inizierà ufficialmente la missione in Coppa d’Asia, competizione continentale che si disputa in Qatar e durerà fino al 10 febbraio prossimo.

La Roma ha ottenuto come favore dalla selezione iraniana la possibilità di trattenere il numero 17 per le prime gare del 2024. Tra l’altro Azmoun è l’unico calciatore di Serie A a prendere parte alla competizione, in una delle nazionali favorite per il titolo asiatico.

Azmoun aveva saltato, proprio come Dybala, anche il match d’andata tra Roma e Milan, entrambi all’epoca out per infortuni muscolari. Mourinho ora dovrà fare la conta dei calciatori offensivi a disposizione per la formazione titolare; sicura la presenza dell’ex interista Romelu Lukaku, mentre al suo fianco saranno tre le opzioni: tandem tutto fisico con Belotti, la presenza dell’ex di turno El Shaarawy da seconda punta oppure l’avanzamento di Pellegrini in attacco.