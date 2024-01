Rifiuta l’offerta e aspetta il Milan: 10 milioni per chiudere

Occasione di mercato sempre più concreta per il Milan. I rossoneri sono alla caccia di un altro difensore e vantano la preferenza dell’obiettivo.

Il mercato di gennaio del Milan, come comunicato anche dall’a.d. Giorgio Furlani, sarà d’ora in avanti all’insegna delle occasioni da cogliere, anche last-minute. L’obiettivo dei rossoneri è quello di rinforzare in particolare il reparto difensivo, ma senza svenarsi o fare operazioni fin troppo onerose.

Inevitabile però che Stefano Pioli spinga per avere un altro centrale affidabile e pronto all’uso nei prossimi giorni. Va ricordato come il tecnico del Milan non potrà contare ancora a lungo su difensori di spessore come Tomori, Thiaw e Kalulu, tutti infortunati a livello muscolare. Senza dimenticare lo stop del giovane Pellegrino, rientrato da poco in gruppo, e le classiche ansie muscolari di Kjaer.

Tra i diversi profili sondati dal Milan nelle ultime settimane spunta anche quello di un centrale della Ligue 1 francese, di cui si parla molto bene e che ha attirato la curiosità anche di altri club europei. Ovvero Lilian Brassier, coriaceo stopper mancino, all’occorrenza anche terzino, che milita nel Brest.

No al Monaco: sta aspettando il Milan

Anche Geoffrey Moncada, capo dell’area scouting del Milan, ha confermato giorni fa che il nome di Brassier è presente sul taccuino dei dirigenti rossoneri come possibile rinforzo in difesa. I primi dialoghi con gli agenti e con il club d’appartenenza sono già andati in scena, ma l’operazione non appare semplicissima.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Brest continua a chiedere cifre molto importanti per il cartellino di Brassier, valutato 10-12 milioni di euro. Il Milan spererebbe di ottenere uno sconto, oppure riuscire a portare a casa il classe ’99 con una formula più conveniente nell’immediato, magari in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Intanto da Brassier stesso arrivano novità molto positive in favore del Milan. Infatti il difensore francese di origine guadalupense avrebbe messo in stand-by l’offerta del Monaco, pronto a prenderlo a gennaio a titolo definitivo. L’intenzione di Brassier è quella di aspettare le future mosse del Milan, sua prima scelta per il proseguo di carriera.

Una sorta di assist di mercato al club rossonero, che potrebbe approfittare della preferenza dichiarata di Brassier. Come detto il nodo è il prezzo fissato dal Brest per il cartellino del 24enne, che non rappresenterebbe un’operazione così economica per le casse del Milan. I rossoneri intanto valutano anche altre piste, pure riguardanti calciatori extracomunitari vista l’interruzione dell’affare per Popovic.