Dal Frosinone al Milan: colpo a sorpresa

Da fonti tedesche apprendiamo che il Milan è in corsa per il gioiellino d’attacco della Serie A. Sfida a due club esteri in estate, ma il Diavolo c’è.

Il Milan è sempre attento alle opportunità di mercato soprattutto quando si tratta di giovani talenti. L’ultima dimostrazione è arrivata in questo mercato di gennaio, con il Diavolo che ha acquistato in maniera sorprendente l’esterno destro Filippo Terracciano. Un giovane di belle speranze prelevato dall’Hellas Verona per 5,5 milioni di euro. Il suo arrivo a Milanello è mirato a dar manforte alla fascia destra di difesa, anche se il giocatore ha ottime caratteristiche di duttilità che gli permettono di occupare più parti del campo, come anche la zona centrale di difesa.

E il Milan non vuole fermarsi nell’attività di investimento sui giovani più promettenti. Come infatti riporta Sky Sport DE, il club rossonero si è messo sulle tracce di un giovane profilo offensivo sempre di Serie A. Il suo cartellino è in realtà di proprietà del Bayern Monaco, ma il club italiano è pronto a riscattarlo nei prossimi giorni. Si tratta di Arijon Ibrahimovic, talentosissimo esterno d’attacco, ma anche trequartista, che in questo momento milita tra le fila del Frosinone.

Le sue prestazioni stanno stupendo tutti, non solo il Milan.

Un altro Ibrahimovic al Milan

Certo, se pensiamo al cognome del classe 2005, viene inevitabile pensare ironicamente che sia il giocatore perfetto per il Milan. Ma, come detto, Arijon Ibrahimovic è al momento un calciatore del Bayern Monaco. Il Frosinone è pronto ad esercitare il riscatto dai bavaresi per la cifra di 3,5 milioni di euro. Attenzione però perché il Bayern potrebbe in estate esercitare il contro-riscatto, dunque la recompra, per 11 milioni di euro. Il Frosinone, intanto, vuole però cautelarsi e tenersi stretto il suo gioiello, per questo è prontissimo all’acquisto.

Come riporta Sky De, il riscatto di Ibrahimovic dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, ma in estate è già prevista una spietata asta. In particolare, sottolinea la fonte, sono tre i club interessati al giovanissimo talento offensivo di nazionalità a metà tra quella tedesca e quella kosovara. Si tratta di Milan, Sporting Lisbona ed Eintracht Francoforte. Il Diavolo, dunque, non è solo nella corsa al 18enne. Non sarà semplice aggiudicarselo.

Arijon continuerà ad essere osservato dal Milan in questi sei mesi in Serie A. Le sue prestazioni, se dovessero continuare a sorprendere, potrebbe convincere i rossoneri ad un assalto deciso. Al momento, il 18enne ha collezionato 13 presenze in stagione, con 3 gol e 2 assist all’attivo. Cresciuto dal 2018 nel settore giovanile del Bayern Monaco, sembra già pronto per il salto di qualità.