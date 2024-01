Tonali torna al Milan: i tifosi sognano dopo la notizia

Incredibile quello che sta accadendo in casa di uno dei club più ricchi al mondo. Possibile partenza obbligata per alcuni gioielli.

Non sempre avere alle spalle una proprietà ricca può portare a successi a lungo termine per un club calcistico. Lo sa bene il Newcastle United, la nota squadra inglese che da ormai un paio di anni è nelle mani del fondo PIF, ovvero il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, tra le società più prestigiose e ricche al mondo.

Un pozzo senza fondo che però sembra potersi ritorcere contro il Newcastle. Infatti i tabloid britannici hanno evidenziato come la gestione del club non sia stata affatto virtuosa negli ultimi tempi. Tante spese e pochi ricavi, nonostante la partecipazione all’ultima edizione di Champions League.

Con queste premesse c’è solo una cosa da fare: mettere in vendita i migliori asset del Newcastle, i calciatori di prestigio, per poter racimolare sul mercato una cifra vicina ai 150 milioni di sterline e tappare i buchi di un bilancio che non sorride affatto neanche per i facoltosi proprietari sauditi.

I tifosi del Milan, dopo questa notizia, si sono subito messi in testa una pazza idea: il ritorno di Sandro Tonali. In tantissimi sui social hanno avanzato la proposta. Un vero e proprio sogno per quei tifosi che ancora non hanno digerito la sua cessione in estate al Newcastle per 80 milioni – rimanendo sul tema calcio e andando oltre la questione calcioscommesse uscita in seguito.

torna a casa tua Sandrino mio

Newcastle costretto a vendere: il Milan ripensa a Botman?

Tonali è una suggestione per i tifosi, difficilissima per una serie enorme di motivi. Rientrerà dalla squalifica soltanto a settembre 2024 e bisognerà capire cosa vorrà fare il Newcastle con lui. L’investimento è stato troppo corposo per lasciarlo andare così troppo facilmente. Inoltre lo stesso Sandro potrebbe voler spingere per restare in Inghilterra e prendersi una rivincita anche in risposta alle malelingue.

Un profilo più concreto che il Milan potrebbe però tornare a seguire è quello di un difensore che nell’estate 2022 sembrava davvero ad un passo dal vestire rossonero. Si tratta di Sven Botman, individuato da Paolo Maldini e Frederic Massara come rinforzo per la difesa nell’estate del 2022 prima della scelta del giocatore di andare al Newcastle. Troppo più alta l’offerta dei Megpies al Lille, l’allora proprietario del cartellino di Botman. Che forse avrebbe preferito i rossoneri, ma i soldi hanno avuto la meglio. Chissà che in un prossimo futuro non possa diventare di moda, anche se ormai l’olandese ha raggiunto cifre enormi e impossibili per le casse rossonere. Col senno di poi, avrebbe fatto sicuramente comodo averlo in squadra oggi.