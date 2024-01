Asse Milan-Torino: doppio scambio in arrivo

Possibili affari tra Milan e Torino. Le due squadre potrebbe trovarsi presto a trattare diversi calciatori: non solo Buongiorno. Il punto della situazione

Il colpo in difesa resta ancora una possibilità per il Milan, ma sarà difficile che Pioli possa abbracciare già in questa sessione di calciomercato un centrale pronto all’uso fin da subito.

Sfumato Dragusin, volato a Londra per vestire la maglia del Tottenham, per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, resta in piedi, almeno solo teoricamente, la pista che porta a Buongiorno. In realtà il difensore del Torino è praticamente irraggiungibile in questi giorni. Urbano Cairo ha fatto capire chiaramente, infatti, che in questa sessione di mercato non si muoverà .

Bisogna, dunque, aspettare l’estate per provare l’assalto al centrale di Ivan Juric, che sta crescendo di stagione in stagione, tanto da entrare nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti. Buongiorno piace davvero al Milan, ma bisognerà capire quali siano le richieste del Torino. Difficile, infatti, che il Diavolo decida di investire 30 milioni di euro per un difensore, ma Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani possono avere le carte giuste per convincere i granata a cedere il giocatore a cifre più basse, con l’inserimento di alcuni elementi.

Milan-Torino, non solo Buongiorno: tanti nomi in ballo

Il Milan e il Torino potrebbero così  presto ritrovarsi attorno ad un tavolo a trattare diversi giocatori. Non c’è solo Buongiorno sul taccuino di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Ai rossoneri, infatti, piace parecchio Ilic, che potrebbe fare il salto di qualità vestendo la maglia del Diavolo.

Allo stesso tempo, attenzione ai tanti elementi del Milan, che interessano al Torino. Il primo nome sulla lista continua ad essere quello di Tommaso Pobega, che potrebbe decidere di rilanciarsi con Juric, che lo stima parecchio. In questi giorni, poi, è emerso il profilo di Lorenzo Colombo, che in estate potrebbe lasciare il Milan a titolo definitivo dopo l’esperienza al Monza. Valutazione sui 13-15 milioni di euro.

Guardando ad altri giovani del Diavolo potrebbe trasferirsi in Piemonte anche Pellegrino. L’argentino ha bisogno di farsi le ossa, giocando con continuità , e lo stile di Ivan Juric potrebbe essere quello giusto per crescere e maturare. In Primavera, poi, si capirà se decidere di puntare su Matteo Gabbia. L’ex Villarreal era un profilo sul taccuino del Torino, che potrebbe tornare di moda, qualora il Diavolo decidesse di rinunciarci.