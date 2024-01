Dal Bayern Monaco al Milan: idea prestito

Il Milan è sempre alla caccia di un nuovo centrale per la seconda parte di stagione. Rispunta questa candidatura che può far comodo.

Ormai da settimane è nota l’esigenza del Milan di andare a prendere un nuovo difensore centrale entro fine gennaio, così da poter rimpolpare un reparto falcidiato dagli infortuni a lungo termine. Non sembra bastare a mister Pioli il rientro, comunque molto apprezzato, di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal.

Il Milan, come affermato anche dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, è ancora attivo sul mercato invernale e attento a tutte le occasioni da cogliere, soprattutto per la difesa. I nomi sul taccuino degli scout rossoneri non mancano, come quello di Lilian Brassier, stopper mancino del Brest.

Vista l’impossibilità di arrivare a Buongiorno (il Torino chiede almeno 30 milioni) e la pista Dragusin sfumata del tutto, il Milan considera Brassier una prima scelta. Ma anche in questo caso la trattativa non appare così in discesa. Infatti il Brest continua a chiedere più di 10 milioni di euro e non apre ad altre formule di trasferimento.

Colpo dal Siviglia: quotazioni in rialzo

Spunta però un’alternativa a Brassier, qualora l’assalto al franco-guadalupense restasse solo teorico e non nelle corde del club rossonero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan sarebbe tornato a ragionare su un difensore centrale proposto già in passato.

Possibile nuovo tentativo per Tanguy Nianzou, giovane stopper francese che attualmente milita nel Siviglia. Un talento classe 2002 di cui si parla molto bene fin da quando frequentava il settore giovanile del PSG. Poi il passaggio al Bayern Monaco e infine il trasferimento, costato 16 milioni, dalla Bundesliga al club andaluso.

Nianzou è stato già consigliato a Geoffrey Moncada nel recente passato ed ora può diventare una pista fattibile. Il calciatore francese si prende in prestito con diritto di riscatto, visto che a Siviglia sta giocando molto poco e non sta riuscendo ad imporsi come vorrebbe. Solo tre presenze in campionato finora per il 21enne.

Due però i dubbi che sorgono riguardo l’operazione Nianzou: in primis è un calciatore con caratteristiche diverse da quelle di Brassier, che invece è mancino e abile anche a giocare da terzino. Poi l’ex Bayern appare troppo propenso agli infortuni muscolari, visto che in questa stagione ha già saltato 16 partite per lesioni alla coscia.

Il Milan ci penserà bene prima di decidere se affondare o meno su Nianzou, che potenzialmente viene descritto come un ottimo stopper centrale, ma non è proprio il primo della lista desideri.