Dal Milan al Monza: un’altra cessione dopo Maldini

Galliani vuole un giovane rossonero al Monza: l’operazione è possibile, probabili aggiornamenti nelle prossime ore.

Non solo acquisti, il Milan sta anche lavorano ad alcune operazioni in uscita. Ha appena perfezionato la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce e potrebbe presto chiudere il trasferimento di Luka Romero in prestito secco al Como.

Ma potrebbe partire anche qualcun altro. Infatti, secondo quanto rivelato da Sky Sport c’è stata l’apertura dei rossoneri alla cessione di Davide Bartesaghi in prestito. Il giocatore è richiesto dal Monza, che in questi giorni dal Diavolo si è assicurato Daniel Maldini, prestato all’Empoli nella prima parte della stagione e nuovamente ceduto a titolo temporaneo.

Bartesaghi al Monza? La scelta giusta per lui e il Milan

Bartesaghi in questa stagione ha totalizzato 7 presenze con la Prima Squadra rossonera, debuttando in Serie A (5 presenze), in Coppa Italia (1) e anche in Champions League (1). Solo 77 minuti in campo. Certamente un trasferimento al Monza gli può permettere di avere un minutaggio maggiore.

Per il Milan e per il giocatore la cessione in Brianza può essere la soluzione migliore. Rimanendo in rossonero, il 18enne terzino sinistro avrebbe poco spazio. Invece, approdare nella squadra di Raffaele Palladino gli può consentire di giocare con più continuità e maturare esperienza utile per il suo futuro. L’allenatore campano è molto bravo a valorizzare i suoi calciatori, Bartesaghi beneficerebbe del lavoro insieme a lui nei prossimi mesi.

Tra l’altro, oltre a Maldini, ritroverebbe un altro calciatore di proprietà del Milan: Lorenzo Colombo. L’attaccante si è trasferito in Brianza la scorsa estate con la formula del prestito secco. Finora 17 presenze, 3 gol e 1 assist. Il suo obiettivo è migliorare sensibilmente questo bottino nel resto della stagione. Sono mesi molto importanti per dimostrare il suo valore. Il Monza gli sta dando spazio e non deve fallire l’occasione. Vedremo se i suoi numeri miglioreranno.

Anche per Maldini il Monza rappresenta una buona opportunità, visto che a Empoli non ha brillato in questi mesi. Galliani lo voleva da anni e adesso è riuscito ad assicurarselo. Ora ci prova anche con Bartesaghi.