Dybala ci sarà in Milan-Roma? L’annuncio di Mourinho

Le ultime in casa Roma sulla presenza di Paulo Dybala e sulle sue condizioni, in vista del posticipo della ventesima giornata contro il Milan.

La 20.a giornata di Serie A, che corrisponde alla prima del girone di ritorno, vedrà il Milan ospitare nel posticipo di San Siro una sua rivale storica. Vale a dire la Roma, che come i rossoneri coltiva ancora il sogno di agganciare un posto in zona Champions League.

Un match delicato, tra due formazioni che attraversano un periodo non brillantissimo e soprattutto molto discontinuo. Entrambe fuori dalla Coppa Italia dopo le sconfitte ai quarti di finale, entrambe incapaci di trovare la rotta giusta, anche se il Milan è saldo al terzo posto in classifica e vanta un vantaggio di ben 10 punti sulla Roma.

José Mourinho dovrà fare i conti con le tante assenze. Se in casa Milan il problema resta la difesa, vista l’ecatombe di centrali infortunati negli ultimi tempi, la Roma ha a che vedere con un attacco falcidiato dal dubbio Paulo Dybala. Il fantasista argentino è infatti in forte dubbio per il big match di domani.

Dybala verso il forfait: “Penso che non ci sarà”

Paulo Dybala è uscito malconcio dal derby di Coppa Italia di mercoledì, dopo 45 minuti e un risentimento muscolare che lo ha costretto a restare negli spogliatoi. Il forfait per il match con il Milan di domenica sera sembrava certo, ma gli esami strumentali hanno escluso lesioni a carico dell’argentino, che resta dunque in dubbio.

A fare chiarezza sulla sua presenza a San Siro c’ha pensato Mourinho oggi in conferenza stampa. Il tecnico portoghese con poche battute ha fatto intendere di essere quasi certo della sua assenza: “Se Dybala ci sarà contro il Milan? Penso di no” – ha detto lo Special One con un’espressione pessimistica che ha chiarito la situazione.

A meno di un miracolo dell’ultima ora, Dybala salterà con ogni probabilità Milan-Roma, restando fuori dalla lista convocati. Già nella gara d’andata, giocata all’Olimpico a inizio settembre e vinta dai rossoneri per 2-1, la Joya era rimasto seduto in tribuna per un altro stop di tipo muscolare.

Curiosità ora per chi prenderà il suo posto come partner d’attacco di Lukaku: Mourinho dovrà scegliere uno tra Belotti ed El Shaarawy ma scioglierà le riserve solo nella giornata di domani. L’assenza di Dybala è un bene per il Milan, visto che in carriera l’argentino, soprattutto con la maglia della Juventus, ha realizzato ben 8 reti.