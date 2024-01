Matic si è offerto al Milan: i dettagli

Nemanja Matic continua ad essere un profilo possibile per il Milan. Ecco le ultime sul suo trasferimento secondo Sportmediaset.

Nell’ultima settimana in Francia è scoppiato il caso Nemanja Matic. Il forte ed esperto centrocampista serbo, in forza al Rennes, ha deciso improvvisamente di auto-escludersi dalla rosa del club francese. Motivazioni familiari alla base della rottura, nonostante fosse stato accolto con entusiasmo ad agosto scorso.

Matic ha deciso di chiedere la cessione e saltare gli ultimi allenamenti con il Rennes per questioni delicate, con il club francese costretto ora a trovare una nuova squadra al classe ’88. L’ex Roma, che starebbe anche valutando un trasferimento al Lione, non disdegnerebbe affatto il ritorno in Italia.

Infatti nelle scorse ore si è vociferato di un possibile quanto clamoroso sbarco di Matic a Milano, sponda rossonera. Il centrocampista di piede mancino potrebbe fare comodo alla squadra di Stefano Pioli come rimpiazzo di Rade Krunic, che in queste ore è ad Istanbul per firmare il suo nuovo contratto con il Fenerbahce.

Matic spinge per il Milan, ma Cardinale ha dei dubbi

L’ultimo aggiornamento sulla questione arriva dalla redazione di Sportmediaset, secondo cui Nemanja Matic in persona starebbe spingendo per convincere il Milan ad ingaggiarlo nella sessione di gennaio. Il mediano serbo vorrebbe con forza sbarcare in rossonero, tra l’altro nella squadra che il suo Rennes sfiderà a febbraio nei playoff di Europa League.

Il Milan è la prima scelta del calciatore 35enne, che ha chiesto ai suoi agenti di dialogare con Giorgio Furlani e trovare un accordo in tempi brevi. In casa rossonera però non tutti sono convinti e sicuri dell’investimento: in particolare Gerry Cardinale non valuta positivamente l’acquisto di elementi over 30, poco in linea con il progetto di prospettiva stilato da RedBird Capital.

Inoltre negli ultimi 6 mesi Matic è stato protagonista di due dietrofront ed altrettante spaccature con lo spogliatoio. Ad agosto ha chiesto la cessione alla Roma, tirandosi fuori dagli impegni amichevoli e spingendo per andare al Rennes, nonostante fosse molto amato da tifosi e compagni. Oggi la rottura con il Rennes per questioni personali e familiari, che turbano ovviamente l’umore del club.

A livello tecnico e tattico Matic sarebbe invece un’ottima risorsa per gli schemi di Pioli, almeno per i prossimi sei mesi di stagione. Il serbo è un mediano dalla fisicità e dall’intelligenza invidiabili, capace di giocare sia davanti alla difesa, sia come mezzala sinistra. Riflessioni in corso dalle parti di via Aldo Rossi.