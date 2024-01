Milan, le scelte di Pioli contro la Roma: esordio in Serie A

Stefano Pioli ha ancora qualche dubbio, ma potrebbe esserci l’esordio in Serie A con la maglia del Milan. Ecco la probabile formazione dei rossoneri

E’ vigilia di campionato per il Milan. La squadra di Stefano Pioli domani affronterà la Roma per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A.

I rossoneri ospiteranno i giallorossi con le solite assenze difensive: ci vuole ancora tempo, infatti, per poter riabbracciare Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Malick Thiaw. Ai tre forfait certi si aggiunge anche quello molto probabile di Alessandro Florenzi, titolare nelle ultime gare, prima dello stop ad Empoli. L’ex del match ieri ha svolto ancora un lavoro personalizzato e difficilmente sarà della sfida.

Dietro, davanti a Mike Maignan, dunque, tutto ruota attorno a Theo Hernandez: se il francese dovesse essere confermato al centro, a sinistra farebbe il suo esordio dal primo minuto con la maglia del Milan in Serie A, Filippo Terracciano. Sicuri di un posto ci sono, poi, anche Davide Calabria e Simon Kjaer. Se Pioli, invece, decidesse di riportare Hernandez a sinistra, spazio al centro ad uno tra Matteo Gabbia e Jan-Carlo Simic.

Scelte praticamente obbligate a centrocampo, dove Pioli ha gli uomini contati. Senza Ismael Bennacer, volato in Coppa d’Africa, e Rade Krunic, ceduto, restano in quattro per tre maglie. Ruben Loftus-Cheek e Tiijani Reijnders non si toccano. Yacine Adli e Yunus Musah si giocano così l’altro posto. In panchina per avere un’alternativa in mediana in più, i rossoneri dovrebbero convocare anche Kevin Zeroli.

Milan: tridente titolare, torna Okafor a disposizione

Per quanto riguarda l’attacco, Pioli è pronto ad affidarsi al suo tridente titolare, con Rafa Leao a sinistra e Christian Pulisic sulla destra.

Al centro Olivier Giroud torna dal primo minuto, con Luka Jovic che si accomoderà in panchina. Una panchina che vedrà la presenza anche di Noah Okafor, che ieri è tornato ad allenarsi con la squadra, dopo lo stop muscolare accusato nel corso della partita contro il Monza. Un’ottima notizia per Stefano Pioli che avrà dunque una pedina in più da utilizzare a partita in corso. C’è la possibilità , che Pellegrino e Sportiello tornino a disposizione per la partita contro la Roma.

Milan 4-3-3: Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Terracciano; Reijnders, Musah, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli