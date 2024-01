Milan-Roma, probabili formazioni: Pioli fa dei cambiamenti

Serie A, probabili formazioni Milan-Roma: vediamo quelle che dovrebbero essere le scelte di Pioli e Mourinho per il big match a San Siro.

Dopo la bruciante eliminazione in Coppa Italia, i rossoneri si rituffano sul campionato e domenica sera ospitano la Roma. All’andata allo stadio Olimpico è finita 2-1 per il Diavolo, che proverà a vincere di nuovo per tenere a distanzia i giallorossi (ora a -10 in classifica) e consolidare il terzo posto nella classifica.

Nell’ultima giornate il Milan ha vinto 3-0 a Empoli ed è reduce da due vittorie consecutive in Serie A. A San Siro va a caccia del tris e lo farà con un Noah Okafor in più. Infatti, l’attaccante svizzero ha recuperato dall’ultimo infortunio muscolare ed è a disposizione. Un rientro molto importante, perché dà a Stefano Pioli un’alternativa in più nel reparto offensivo. L’ex Salisburgo è uno veloce e bravo dribblare, un’arma che può tornare particolarmente utile soprattutto nel secondo tempo quando i ritmi calano e serve qualcuno che faccia la differenza in determinate situazioni.

Le scelte di Pioli e Mourinho per Milan-Roma

Il Milan dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1. In porta confermatissimo Mike Maignan, protetto dal quartetto difensivo composto da Davide Calabria, Simon Kjaer, Matteo Gabbia e Theo Hernandez. Quest’ultimo dovrebbe tornare a giocare come terzino sinistro, il suo ruolo ideale. Dopo diverse partite da centrale, a Pioli servono le sue caratteristiche sulla fascia.

A centrocampo, dovrebbero agire Yacine Adli e Tijjani Reijnders, con Yunus Musah che scalpita per essere riproposto come titolare. L’ex di Arsenal e Valencia può contendere una maglia ad Adli. Dipenderà da come l’allenatore vorrà impostare la mediana, se con due costruttori di gioco o oppure con un centrocampista più fisico da affiancare a uno più tecnico.

Ruben Loftus-Cheek dovrebbe giocare come trequartista, con il compito di aiutare anche la mediana ovviamente. In fase difensiva si abbassa e torna a fare sostanzialmente la mezzala, mentre in quella offensiva opera soprattutto sulla trequarti cercando di sfruttare fisicità e inserimenti. Sulle fasce offensive agiranno i soliti Christian Pulisic e Rafael Leao. Il riferimento in attacco sarà Olivier Giroud, con Luka Jovic che torna in panchina.

José Mourinho (non sarà in panchina per squalifica) dovrebbe schierare la Roma con il 3-5-2. Terzetto Mancini-Llorente-Huijsen a protezione di Rui Patricio. Sulla fascia destra Rasmus Kristensen, mentre a sinistra ci sarà uno tra Leonardo Spinazzola e Nicola Zalewski. In mediana confermati Bryan Cristante, Edoardo Bove e Leandro Paredes. In attacco dovrebbe essere Andrea Belotti ad affiancare Romelu Lukaku. Paulo Dybala è assente dopo l’infortunio muscolare rimediato in Coppa Italia contro la Lazio.

SERIE A, MILAN-ROMA: LE PROBABILI FORMAZIONI DI PIOLI E MOURINHO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli (Musah), Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Kristensen, Cristante, Bove, Paredes, Spinazzola (Zalewski); Belotti, Lukaku.