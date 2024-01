Torna Cardinale, Ibra non parla: “Ecco cosa sta facendo lo svedese”

Arrivano le dichiarazioni del noto giornalista che spiega la posizione di Zlatan Ibrahimovic, apparso un po’ nell’ombra dal suo arrivo

Torna Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird è pronto ad assistere alla partita del suo Milan contro la Roma. SarĂ al fianco di Zlatan Ibrahimovic, a San Siro, con la volontĂ di dare una scossa all’ambiente dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Non sono ammessi cali di tensione, serve una vittoria per rilanciarsi e blindare il terzo posto, che vuol dire qualificazione in Champions. Vietato, dunque, pensare alla prossima stagione: nonostante diversi obiettivi sono falliti, Stefano Pioli può ancora salvare l’annata, magari vincendo l’Europa League e provando ad avvicinarsi all‘Inter, per rendere il finale di stagione avvincente. Ma guardare troppo in avanti non fa bene al Milan, che ha dimostrato di faticare a trovare continuitĂ .

Gerry Cardinale, come conferma anche Carlo Pellegatti, sarĂ a Milano quest’oggi: “Non so se incontrerĂ Zlatan Ibrahimovic. Vuole essere molto discreto. So che arriva oggi, ma non conosco i suoi programmi“, ha ammesso il giornalista sul proprio canale YouTube.

Milan, la posizione di Ibrahimovic: “Vi spiego perchĂ© non parla”

Poi Pellegatti fa il punto su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è di fatto il rappresentante di Gerry Cardinale. E’ l’uomo del presidente al Milan, il suo consulente, il Senior Advisor.

In molti si stanno chiedendo come mai Ibra non parli, non abbia rubato la scena, mettendoci la faccia. La risposta di Pellegatti alle domande dei tifosi non lascia alcun dubbio: “Mi dicono che Zlatan si stia muovendo con grande intelligenza – afferma il giornalista sul proprio canale YouTube – Sta studiando, perchĂ© vi dico sempre che l’umiltà è sinonimo di intelligenza. Ibra si sta guardando intorno, vuole capire ed osservare. Vuole capire cosa c’è da migliorare, ecco perchĂ© della sua presenza discreta. Ecco perchĂ© non parla e non interviene. Aspettiamo e vedremo se sarĂ lui a scegliere il nuovo allenatore, se non dovesse essere Pioli. Ibra è il Senior Advisor di Gerry Cardinale, è una figura che diventerĂ sempre piĂą importante. Bisogna aspettare, non è ancora pronto secondo lui”.

ServirĂ del tempo, dunque, per capire come Ibrahimovic potrĂ incidere. Ma chi conosce lo svedese non ha dubbi sul fatto che lascerĂ il segno sul suo Milan. Basta solo aspettare.