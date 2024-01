@ML – Il Milan delude, San Siro no: un milione di tifosi a San Siro

Ancora una volta tutto esaurito per i tifosi rossoneri in vista della sfida contro i lupi: con questo sold-out superato il milione di presenze

Domenica sera il Milan attende la Roma a San Siro per il posticipo della ventesima giornata di campionato. Si tratta chiaramente del big match di giornata e rappresenta una sfida molto delicata per entrambe le formazioni.

Sia i rossoneri che il Diavolo sono infatti reduci dall’eliminazione ai quarti di Coppa Italia, rispettivamente per mano di Atalanta e Lazio, e devono quindi mettersi il ko alle spalle e tornare a focalizzarsi sul campionato. Il Milan è tornato a correre in classifica e ha blindato il terzo posto, ma nutre ancora la speranza di poter accorciare sulle due squadre di vertice. La Roma invece è in forte ritardo nella corsa al quarto posto, che al momento dista ben quattro lunghezze.

La cornice per questo incontro sarà come al solito fantastica perché ancora una volta i tifosi rossoneri hanno deciso di rispondere presente e far sentire da vicino il proprio sostegno ai loro beniamini. Fin qui i sostenitori del Diavolo sono sempre accorsi in massa per dare la carica alla squadra di Stefano Pioli e anche il match contro i capitolini non farà eccezione. Per la sfida contro i giallorossi ci sarà l’ennesimo sold out allo stadio di San Siro.

Superata la soglia del milione di presenze

Ancora una volta il Meazza sarà tutto esaurito per una partita del Milan in questa stagione, e con questo sol-ut si sblocca un altro importante record stagionale.

I rossoneri sfondano infatti il milione di spettatori a San Siro in questa stagione, e ricordiamo che siamo ancora solo ad inizio gennaio, quindi praticamente a metà. Nel dato sono chiaramente prese in considerazione tutte le competizioni. Le partite giocate fin qui in casa dal club sono ben 14, nelle quali sono arrivate 9 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte.

🚨 Ennesimo sold-out a San Siro per Milan-Roma. Sfondato il muro del milione di spettatori in questa stagione a San Siro in tutte le competizioni. @MilanLiveIT #SempreMilan — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) January 12, 2024

Se escludiamo quella di domenica, il Milan deve ancora giocare nove partite di Serie A a San Siro e almeno una di Europa League, quella in programma giovedì 15 febbraio contro il Rennes. Ovviamente con il passaggio del turno i match casalinghi del Diavolo diventeranno ancora di più.