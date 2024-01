Niente Milan: accordo con il Napoli, è fatta

Un esterno che ha già militato in Serie A è pronto per tornare: rossoneri interessati, ma c’è un’altra squadra che vuole chiudere a breve.

La sessione invernale del calciomercato è nel vivo e c’è curiosità di vedere quali saranno le prossime mosse del Milan. I tifosi si aspettano almeno un paio di nuovi innesti per completare la squadra di Stefano Pioli.

Uno arriverà sicuramente, ovvero un altro difensore centrale. Il ritorno di Matteo Gabbia non basta per sistemare un reparto che dovrà rinunciare ancora per un po’ a giocatori come Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Senza dimenticare gli acciacchi fisici di Simon Kjaer, che non ha più una tenuta perfetta da 90 minuti.

Calciomercato Milan, assalto Napoli per l’esterno

Ceduto Rade Krunic al Fenerbahce, non bisogna escludere che il Milan possa prendere un centrocampista in grado di giocare davanti alla difesa. Sono circolati dei rumors su Nemanja Matic, in uscita dal Rennes e calciatore di grande esperienza. Il 35enne serbo ex Roma tornerebbe di corsa in Italia per vestire la maglia rossonera, però non ci sono conferme al momento.

A proposito di ritorni in Serie A, sembra vicino quello di Hamed Junior Traorè. Il 23ivoriano era stato accostato anche al Milan, però il suo futuro sembra essere a Napoli. Sky Sport ha rivelato che è stato raggiunto l’accordo tra il club azzurro e il Bournemouth per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro). Ultimi dettagli da sistemare, poi Walter Mazzarri avrà un nuovo rinforzo.

Traorè ha già giocato in Italia con le maglie di Empoli e Sassuolo. Nel gennaio 2023 si è concretizzato il passaggio al Bournemouth in prestito con obbligo di riscatto. Un’operazione da complessivi 30 milioni di euro, bonus inclusi. Il rendimento del giocatore non è stato all’altezza delle aspettative (13 presenze e 1 gol), pertanto il club inglese e l’ivoriano hanno iniziato a pensare a una cessione.

Le richieste non sono mancate. In Italia si è parlato anche di Lazio e Roma, oltre che di Milan. Ma è il Napoli che si è mosso con maggiore decisione e che in queste ore sta chiudendo l’operazione. Per Mazzarri un innesto che può essere particolarmente utile. Traore può giocare in più ruoli: esterno offensivo, trequartista e mezzala. Vedremo se il ritorno in Serie A lo aiuterà a rilanciarsi dopo la negativa esperienza fatta in Premier League.