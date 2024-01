No secco al Milan: non sarà ceduto

Niente da fare per un’idea di mercato del club rossonero: dalla Ligue 1 è arrivato un rifiuto a trattare il trasferimento del giocatore.

Il Milan è alla caccia di un altro difensore per completare la retroguardia di Stefano Pioli. Il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal non è sufficiente, la dirigenza lavora per prendere un ulteriore innesto.

Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani hanno più nomi sulla loro lista. Sicuramente a gennaio non potranno pensare di prendere Alessandro Buongiorno, che Urbano Cairo ha già dichiarato incedibile. Il 24enne del Torino ha una valutazione sui 30 milioni di euro e ogni discorso andrà rinviato al mercato estivo.

Calciomercato Milan, niente da fare per un difensore argentino

Nella lista della dirigenza c’è sempre Lilian Brassier, 24enne del Brest valutato 10-12 milioni di euro. Il Milan vorrebbe spendere qualcosa in meno per il giocatore in scadenza a giugno 2025. Sulle sue tracce c’è anche il Monaco, però lui preferisce Milano e spera che il trasferimento possa andare in porto.

Sempre in Ligue 1 piace molto pure Facundo Medina, titolarissimo della difesa del Lens. Il 24enne argentino è stato accostato al Diavolo già in passato, ma non si è mai sviluppata una vera trattativa. Difficilmente si svilupperà in questa finestra invernale del calciomercato. Infatti, secondo quanto rivelato da L’Equipe non si muoverà in questo mese di gennaio, salvo offerte impossibili da rifiutare.

Medina è considerato fondamentale per la squadra di Franck Haise e non vorrebbe lasciarla a metà stagione. È molto legato al Lens, che lo ha portato in Francia nel 2020 per 3,5-4 milioni di euro e che lo ha valorizzato in questi anni. Le richieste sono tante. In Ligue 1 sia il PSG sia il Monaco lo tengono d’occhio.

In Serie A, oltre al Milan, anche l’Inter ha chiesto informazioni. Invece, in Spagna è l’Atletico Madrid ad averlo inserito nella lista dei potenziali acquisti. È uno dei preferiti di Diego Simeone, che ha sempre un occhio di riguardo per i giocatori argentini.

Comunque, l’ex Talleres non dovrebbe cambiare squadra in queste settimane. Il Lens intende valutare offerte solo nella prossima sessione estiva del calciomercato. Il cartellino del difensore è valutato 20-25 milioni dal club francese, il Milan non sembra intenzionato a offrire una cifra simile a gennaio.