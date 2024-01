Krunic al Fenerbahce non a titolo definitivo: l’ufficialità spiazza i tifosi

È arrivato l’annuncio riguardante il trasferimento di Krunic in Turchia: anche le ultime formalità sono state espletate.

Rade Krunic lascia il Milan. Poco fa il club rossonero ha diramato il comunicato ufficiale per confermare la sua cessione.

Sul sito acmilan.com si legge quanto segue: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di condizioni pattuite, le prestazioni sportive di Rade Krunić al Fenerbahçe Spor Kulübü. Il Club rossonero augura a Rade le migliori soddisfazioni per la sua nuova avventura“.

La formula dell’operazione è quella del prestito con obbligo di riscatto “condizionato”. Il Milan dovrebbe incassare circa 4,5 milioni di euro più bonus da questa cessione. Si attendono conferme sulle condizioni che dovrebbero far scattare l’obbligo di acquisto del cartellino, ma immaginiamo che siano facilmente raggiungibili. La società di via Aldo Rossi non ha intenzione di riprendere il centrocampista bosniaco a fine stagione.

Matteo Moretto di Relevo ha rivelato che la condizione per il riscatto è semplicemente evitare la retrocessione della squadra dalla Super Lig, dove oggi occupa la prima posizione in classifica. Questo significa che non ci sono dubbi sulla permanenza del calciatore in Turchia.

La carriera di Krunic al Milan

Krunic si è trasferito al Milan nell’estate 2019, quando arrivò da Empoli assieme a Ismael Bennacer. Il costo storico a bilancio è di 8,74 milioni. Considerando che il contratto scade a giugno 2025 e gli ammortamenti, il club rossonero registrerà una piccola plusvalenza nel momento in cui il Fenerbahce riscatterà il cartellino.

A Milano il 30enne centrocampista ha totalizzato 139 presenze condite da 3 gol e 6 assist. Ha vinto anche uno Scudetto nella stagione 2021/2022. A lungo è stato un fedelissimo di Stefano Pioli, che lo ha spesso utilizzato come riserva gli anni scorsi e che in questa stagione lo aveva schierato come perno titolare del centrocampo. Inizialmente le cose non erano andate male, poi non hanno più funzionato e il giocatore è finito in fondo alle gerarchie.

Già l’estate scorsa Krunic voleva trasferirsi al Fenerbahce, che gli aveva offerto un ricco contratto da circa 3 milioni netti annui. Ma da Istanbul non era arrivata una proposta convincente per il Milan e, inoltre, Pioli non era contento di privarsi del giocatore. Il trasferimento non si è concretizzato, però il club turco non ha smesso di pensare a lui e adesso ha finalizzato l’affare. Anche nella nuova avventura indosserà la maglia numero 33.