Rientro inaspettato al Milan: prestito interrotto come Gabbia

A sorpresa il Milan potrebbe presto avere in rosa un altro calciatore, dopo la decisione del club inglese di farlo fuori dal progetto.

A volte anche i calciatori di rientro possono diventare delle vere e proprie risorse per i club, i quali piuttosto che andare a caccia di elementi e rinforzi nuovi o azzardi di mercato, possono avvalersi di chi già conosce l’ambiente e ha nuove motivazioni ed energie.

È il caso del Milan e dell’operazione Matteo Gabbia, difensore che è tornato alla base anzitempo, dopo il periodo in prestito al Villarreal. Un rientro voluto fortemente da Stefano Pioli, che in piena emergenza difensiva ha avallato la decisione di riportare Gabbia a Milanello, con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del prestito in Liga.

Forse meno utile un altro rientro che potrebbe avvenire in casa Milan nelle prossime settimane, o quanto meno entro la fine del mese di gennaio. Infatti dall’Inghilterra arriva la notizia della possibile fine anticipata di un altro prestito che i rossoneri avevano concesso in estate. Ma stavolta senza una richiesta specifica di Pioli e del suo team.

Torna al Milan a sorpresa: il motivo

Il calciatore in questione, di proprietà Milan e pronto a rientrare a breve, è Devis Vasquez, il portiere colombiano classe ’98 che i rossoneri hanno ingaggiato un anno fa dal Guaranì. Visto lo spazio praticamente nullo concessogli in prima squadra, il Milan ha deciso di prestarlo allo Sheffield Wednesday a luglio scorso, squadra che milita in Championship.

Ma sei mesi dopo è già tempo di addio tra Vasquez e la squadra britannica. Tutto per decisione del nuovo allenatore Danny Rohl, tecnico tedesco che da quando è arrivato a Sheffield ha deciso di non contare su Vasquez, dando invece maggiore fiducia a Cameron Dawson, altro portiere in forza alla squadra inglese.

Non bastasse ciò, lo Sheffield Wednesday nel mercato di gennaio ha anche chiuso per il prestito di un altro portiere, il talentuoso 19enne James Beadle in prestito dal Brighton. Come scrive il quotidiano The Yorkshire Post, tutto ciò sembra portare all’addio anticipato di Vasquez, di ritorno al Milan già nei prossimi giorni.

“Al momento Vasquez fa ancora parte della nostra rosa. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni” – ha ammesso mister Rohl, che ha deciso senza troppi tentennamenti di non considerarlo utile alla causa. Un peccato per il colombiano, che aveva iniziato alla grande l’avventura in Inghilterra, parando due rigori in Carabao Cup contro lo Stockport Country. Ora tornerà al Milan, che a sua volta sarà costretto a cercare una soluzione alternativa per il 25enne sudamericano.