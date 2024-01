Highlights Milan-Roma, la sintesi del match di Serie A (VIDEO)

Milan-Roma, cronaca e highlights del match della 20.a giornata di Serie A disputato domenica 14 gennaio a San Siro

Tutto confermato nell’undici iniziale del Milan opposto alla Roma nella prima giornata del girone di ritorno. Theo torna a sinistra e lascia spazio al centro della difesa a Gabbia. Tra i giallorossi, Svilar sostituisce Rui Patricio tra i pali.

Buon inizio della Roma che prova a prendere possesso della metà campo avversaria. Il Milan contiene e colpisce alla prima occasione utile. Al 10′, il vantaggio rossonero con Adli che si libera con una finta di Kristiansen e batte Svilar con una conclusione angolata dal limite dell’area.

Primo gol in rossonero per il mediano che si gode l’esultanza di un San Siro gremito come sempre. La reazione della Roma non arriva e il Milan controlla prima di rendersi pericoloso al 27′ con un tiro di Pulisic bloccato in due tempi dal portiere. Altro brivido per la Roma al 29′ con un tiro cross in corsa di Hernandez che scheggia il palo.

Alla mezzora la prima occasione della Roma. Se la procura Celik che prova a sorprendere Maignan con una conclusione dall’area di rigore sulla quale l’ex compagno di squadra al Lille si fa trovare prontissimo in tuffo. Nel finale ci prova ancora il Milan con Giroud che toglie a Pulisic un tiro a colpo da sicuro da distanza ravvicinata. La Roma si salva in angolo. Un solo minuto di recupero e squadre all’intervallo con il Milan avanti 1-0.

Gol Yacine Adli, assist Tijjani Reijnderspic.twitter.com/VfNUyNKhaj — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) January 14, 2024

Milan-Roma, il secondo tempo

La ripresa comincia con Pellegrini al posto di Mancini, sostituito al centro della difesa da Cristante. Il Milan torna in campo con un atteggiamento propositivo che si concretizza al 56′ quando sulla sponda di Kjaer, Giroud si fa trovare pronto per la deviazione di testa, di fatto, a porta sguarnita. Proteste dei giocatori della Roma per un presunto blocco di Pulisic su Cristante sul quale Guida lascia correre.

Avanti 2-0, il Milan è in totale controllo della partita. Ci vuole un’ingenuità di Calabria per rimettere in gioco i giallorossi. Al 68′, il capitano rossonero commette un evitabile fallo su Pellegrini nei pressi del limite dell’area. Rigore netto e Paredes trasforma con un tiro centrale che spiazza Maignan.

Il 2-1 fa un pò vacillare il Milan. La Roma inizia a giocare di sponda su Lukaku e arriva qualche pericolo per la difesa pur senza interventi di rilievo di Maignan. All’83’, i rossoneri chiudono la partita. Assist di tacco di Giroud per Hernandez che entra in area e scaraventa un bolide che impatta la traversa e finisce in rete. Gol meraviglioso di Theo, 3-1 Milan e, stavolta, nessuna rimonta nel finale per la Roma. Anzi, è il Milan a sfiorare il poker con una progressione di Musah che calcia sul palo.

Gol yang sangat jancok dari Theo Hernandez. Assist yang sangat manis dari Pak Giroud.pic.twitter.com/Lt5ltH0Cf1 — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) January 14, 2024

Con i tre punti odierni, i rossoneri si collocano al terzo posto a ben +9 dal quinto posto, un vantaggio piuttosto rassicurante. Nove che restano le lunghezze di distanza anche dall’Inter capolista. La Juve, in campo martedì con il Sassuolo, è provvisoriamente a -4. Sabato si torna in campo a Udine, una trasferta recentemente molto insidiosa per Maignan e compagni.