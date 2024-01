Il Milan fa cassa: ceduto ufficialmente

Diventa ufficiale il trasferimento di un giocatore che era di proprietà rossonera: il club ricava una piccola cifra.

Il Milan ha alcuni giocatori in prestito in altre squadre e spera di incassare da coloro che sono stati ceduti con il diritto/obbligo di riscatto. Ci sono diversi milioni che possono entrare nelle casse societarie.

L’operazione più remunerativa riguarda Charles De Ketelaere, per il quale l’Atalanta ha già versato 3 milioni di euro e la cui opzione d’acquisto vale altri 22-23 milioni. Previsti anche bonus per altri 2-3 milioni. Un altro riscatto sul quale il Diavolo conta è quello di Alexis Saelemaekers, che il Bologna a fine stagione può comprare per circa 10-12 milioni dopo aver già speso 0,5-1 milione per il prestito oneroso. I due belgi si stanno comportando bene finora, i riscatti sono possibili.

Tutt’altra storia per Divock Origi, che il Nottingham Forest non intende acquistare per i 5 milioni pattuiti alla fine della scorsa sessione estiva del calciomercato. Anzi, vorrebbero sbarazzarsene subito, visto che l’ex Liverpool ha deluso finora.

Milan, scatta l’obbligo di riscatto: addio definitivo

Tra coloro che sono stati ceduti in prestito c’è anche Junior Messias, che si è trasferito al Genoa nell’estate 2023. L’affare prevedeva che il club ligure versasse subito 1,5 milioni al Milan, con un obbligo di riscatto condizionato per altri 1,5 milioni.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto di Relevo, è scattato l’obbligo di acquisto di Messias da parte del Genoa. Il 32enne esterno offensivo brasiliano è al 100% un giocatore rossoblu adesso. Il Diavolo incassa altri 1,5 milioni, quindi un totale di 3 milioni il ricavato della cessione dell’ex Crotone. Evitata la minusvalenza a bilancio.

Finora Messias ha collezionato 9 presenze e 1 gol con il Grifone. La sua esperienza genovese è stata condizionata da qualche problema fisico, ma Alberto Gilardino crede in lui e nelle ultime due partite lo ha schierato titolare. Sarà prezioso anche il suo apporto nella lotta salvezza. I rossoblu hanno 22 punti in classifica, +7 rispetto alla zona retrocessione.

A proposito di obblighi di riscatto condizionati, anche Rade Krunic è stato appena ceduto con questa formula. Non ci sono dubbi sul fatto che il centrocampista bosniaco verrà riscattato a fine stagione, visto che la condizione che fa scattare l’acquisto è la salvezza del Fenerbahce in Super Lig. La squadra di Istanbul è prima in classifica con 50 punti, quindi sarà una semplice formalità. Nelle casse milaniste dovrebbero entrare 4,5 milioni più bonus.