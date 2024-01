Krunic saluta il Milan: il post commuove i tifosi (FOTO)

Rade Krunic ha salutato ufficialmente l’AC Milan e i suoi tifosi con un post sui propri canali social. Emozionante il suo messaggio di addio.

Rade Krunic è ufficialmente un nuovo calciatore del Fenerbahce. Nella giornata di ieri è arrivata la comunicazione ufficiale da parte dell’AC Milan, che con una nota sul proprio sito ha reso nota la formula del trasferimento del centrocampista in Turchia. Krunic si è trasferito al Fenerbahce in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinante condizioni. Ma l’acquisto da parte dei turchi è praticamente a titolo definitivo, dato che la condizione in essere è quella del raggiungimento della salvezza per far scattare l’obbligo di riscatto.

Dopo quattro anni e più, dunque, Rade Krunic ha detto addio al Milan. Stagioni concitate le sue in rossonero. Molto spesso sottovalutato dall’ambiente, il bosniaco si è invece dimostrato un elemento fondamentale per la causa rossonera. Grazie alla sua duttilità da jolly della metà campo è stato in grado di ricoprire svariati ruoli e aiutare la squadra sia nei momenti di difficoltà che in quelli più caldi e ambiziosi.

Il jolly perfetto per Stefano Pioli, ma in estate l’interesse del Fenerbahce ha stravolto ogni piano, e adesso Krunic comincerà la sua nuova avventura nella massima serie turca. Percepirà 3 milioni di euro a stagione, lo stesso ingaggio che lo ha presto convinto ad accettare il progetto del Fene. Oggi ha salutato personalmente il Milan e tutti i suoi tifosi. Grandi ringraziamenti da parte del bosniaco.

Krunic: “Non mi avete abbandonato mai”

Sul proprio profilo Instagram Rade Krunic ha salutato così il club rossonero e tutto l’ambiente:

“Dopo 4 anni e mezzo probabilmente avrei molto da dire, ma mi fermo ai ringraziamenti. Inizierò con un grande grazie a Paolo,Ricky e Zvone di avermi dato la possibilità di giocare in questo grande club. Grazie al Mister Pioli per tutti questi anni, alla sua fiducia in me e alla sua stima nei miei confronti. Grazie allo staff tecnico, allo staff medico, a tutta la gente che lavora nel Milan che mi ha aiutato in tutti modi per facilitare la mia vita personale. Grazie a tutti i tifosi che hanno saputo rispettare me, la mia dedizione e la voglia di aiutare alla squadra. E soprattutto grazie ai miei compagni. Voi sapete cosa penso di voi come persone e come giocatori. Anche nei tanti momenti difficili, voi non mi avete abbandonato mai, anzi mi avete aiutato a superare tutto e diventare la persona migliore. Vi voglio bene.

Grazie di tutto e SEMPRE FORZA MILAN”.