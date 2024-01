L’annuncio che fa sperare il Milan: “In estate vedremo”

Uno dei calciatori maggiormente seguiti dal Milan in questa sessione di mercato non ha escluso un cambio di squadra, ma in estate.

Il Milan sta continuando a vagliare nomi sul mercato di riparazione. L’obiettivo della squadra di Stefano Pioli è quello di rinforzarsi con un nuovo difensore centrale, visto che l’emergenza nel reparto non è affatto terminata. L’arrivo di Matteo Gabbia o gli slittamenti forzati di Theo Hernandez non sembrano bastare.

Tanti i profili seguiti dai dirigenti e dagli scout del Milan in queste settimane. Ma una cosa è certa: a gennaio il club rossonero non potrà mettere mano su calciatori costosi e dall’ingaggio importante, visto che le indicazioni di Gerry Cardinale sono chiare. In questo mese via libera a nuovi innesti, ma senza spendere cifre elevate.

Tra i nomi che piacciono maggiormente, come confermato di recente anche da Gianluca Di Marzio, spunta quello del granata Alessandro Buongiorno. Italianissimo, capitano del Torino e ormai in pianta stabile nel giro della Nazionale maggiore. Il classe ’99 sembrerebbe uno dei difensori proferiti dai dirigenti milanisti, anche se per gennaio appare un’operazione molto difficile da attuare.

Il difensore chiude alla cessione, per ora

Buongiorno è un difensore mancino naturale, che sa giocare sia da centrale che da terzino. Un prototipo di calciatore che al Milan attuale manca, visto che tutti i centrali a disposizione di Pioli (escluso il baby Pellegrino) sono di piede destro. Le richieste del Torino sono elevate, visto che il cartellino viene valutato sui 30 milioni di euro.

Un affare da tentare in estate, viste anche le recenti dichiarazioni di Buongiorno. Il difensore, al termine del pareggio tra Genoa e Torino di sabato, ha parlato di un possibile cambio di maglia in vista della prossima stagione: “Sono felice della fiducia del presidente che mi rende orgoglioso. Qualche mese fa abbiamo fatto questa scelta di rinnovare e sono molto contento. Poi in estate vedremo cosa accadrà”.

Dunque Buongiorno felice al Toro, ma occhio alla prossima sessione estiva di mercato, dove squadre come il Milan potrebbero affondare il colpo e tentarlo per un trasferimento importante. Il rinnovo, siglato a luglio del 2023, potrebbe agevolare il Torino a chiedere una cifra elevata per il cartellino, ma non frenerà certo l’interesse dei top club nei confronti del centrale.

Prezzo che potrebbe lievitare qualora il capitano del Torino venisse convocato dal c.t. Luciano Spalletti per gli Europei 2024 con la maglia azzurra. Ecco perché il Milan deve cominciare a lavorare ai fianchi per Buongiorno il prima possibile.