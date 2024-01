Milan, colpo in difesa: l’annuncio di Pioli

L’allenatore dei rossoneri ha parlato anche di mercato in conferenza stampa e ha dato una conferma sul difensore

Il Milan sta per cominciare il girone di ritorno e quindi la seconda parte di una stagione complessa e piena di insidie. Fin qui i rossoneri hanno raccolto parecchie delusioni, come le eliminazioni dalla Champions e dalla Coppa Italia, ma gli obiettivi ci sono ancora.

La squadra di Stefano Pioli deve ora focalizzarsi in particolar modo sul campionato e sul migliorare il girone d’andata, nel quale il Diavolo ha collezionato 39 punti. Da febbraio i rossoneri ripartiranno però anche con l’Europa League e con la doppia sfida contro i francesi del Rennes, per cui gli impegni sono ancora tanti e la rosa deve essere all’altezza. In quest’ottica i tanti infortuni in rosa possono rappresentare un problema.

Soprattutto il reparto arretrato è in grande emergenza e la speranza è che almeno Malick Thiaw e Fikayo Tomori possano rientrare prima possibile, ma i tempi per il loro recupero non sono brevissimi. La dirigenza ha quindi studiato varie ipotesi sul mercato e vagliati numerosi profili per un innesto importante, ma al momento non ci sono novità. Pioli ha comunque assicurata che ci si sta muovendo in tal senso.

Pioli assicura: “Società al lavoro”

L’allenatore, che oggi ha parlato nella conferenza stampa di vigilia alla sfida contro la Roma, ha risposto anche alle domande riguardanti il mercato. Il tecnico emiliano ha confermato che il club sta ancora lavorando per un innesto nel reparto arretrato.

“La società sta lavorando per colmare questa necessità” – ha affermato Pioli – Abbiamo rinforzato un po’ il reparto con Gabbia e Terracciano, ma sicuramente ci manca ancora qualcosa“. Il rientro del primo dal prestito al Villarreal ha messo al momento una pezza, mentre il secondo gioca in un altro ruolo, per cui il mercato del Milan non può considerarsi assolutamente concluso con queste due mosse.

Il tecnico ha poi assicurato, infatti, che il nuovo arrivato dal Verona sta lavorando esclusivamente da terzino ed è in quel ruolo che verrà impiegato. Per questo motivo il bisogno di un innesto al centro della difesa è ancora evidente. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza del giovane centrale del Brest classe 1999, Lilian Brassier. Non è ovviamente escluso che nei prossimi giorni spuntino fuori dei nuovi profili.