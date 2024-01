Milan-Roma 3-1, le pagelle: Adli sontuoso, la classe di Giroud e la potenza di Theo Hernandez

Le pagelle di Milan-Roma, i rossoneri vincono 3-1 e, come all’andata, sono estremamente superiori all’avversario. Adli super, gioiello di Theo Hernandez

Il Milan vince la terza partita consecutiva in Serie A. Battuta la Roma 3-1 a San Siro con una prestazione importante e, come sempre, senza discussione contro la squadra di Mourinho. Il gol subito è l’unica macchia della partita per l’errore di Davide Calabria che concede ingenuamente il calcio di rigore. Partita da migliore in campo di Adli per il gol, per qualità e per lavoro in fase di non possesso. Gol di Theo Hernandez fantastico.

Per Yacine Adli una serata speciale: segna il suo primo gol con la maglia del Milan e regala una prestazione di livello in tutte le fasi di gioco. Di livello è anche la partita di Tijjani Reijnders, ma nel suo caso non è una sorpresa: l’olandese è ormai un perno, e non è un caso se le ha giocate tutte. Positiva anche la partita di Gabbia e Kjaer, che hanno lavorato bene uno in supporto all’altro per la copertura su Lukaku ed El Shaarawy anche grazie all’aiuto di uno dei due terzini o di un centrocampista. Calabria bene fino all’ingenuità che regala un rigore alla Roma e per pochi minuti mette in discussione il risultato. Dall’altra parte invece un Theo Hernandez in grande spolvero di nuovo nel suo ruolo. E trova un gol fantastico sull’assist al bacio di Giroud, che chiude la partita con un +1 e un +3. Nota dolente Rafael Leao, autore di un buon primo tempo ma che non incide come dovrebbe.

Le pagelle di Milan-Roma

MAIGNAN 6,5

CALABRIA 6

KJAER 6,5

GABBIA 6,5

THEO HERNANDEZ 7,5 (Dall’89’ ALEX JIMENEZ SV)

LOFTUS-CHEEK 6,5

REIJNDERS 6,5

ADLI 7,5 (Dall’89’ ZEROLI SV)

PULISIC 6,5 (Dall’80’ MUSAH 6)

GIROUD 7

LEAO 6 (Dall’80’ OKAFOR sv)

Milan-Roma, il tabellino

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez (dall’89’ Alex Jimenz); Loftus-Cheek, Adli (dall’89’ Zeroli), Reijnders; Pulisic (dall’80’ Musah), Giroud, Leao (dall’80’ Okafor). A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Simic, Terracciano; Romero; Jovic, Traorè. All.: Pioli.

Roma (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Lukaku, El Shaarawy. A disp.: Boer, Rui Patrício; Huijsen, Karsdorp; Pellegrini, Pisilli, Zalewski; Belotti, Joao Costa. All.: Foti.

Arbitro: Guida

Marcatori: 10′ Adli, 56′ Giroud, 69′ rig. Paredes, 85′ Theo Hernandez

Ammoniti: Mancini, Cristante, Kjaer