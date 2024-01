Milan-Roma, dove vederla oggi in streaming e diretta tv

Il Milan comincia il girone di ritorno in Serie A contro la Roma a San Siro. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita in programma stasera alle 20.45

Per la terza stagione consecutiva, Milan-Roma si gioca a Gennaio. E’ accaduto nell’annata Scudetto con i rossoneri che si sono imposti 3-1 e anche lo scorso anno quando il 2-2 ottenuto dai giallorossi in rimonta ha avviato un mese da incubo per gli uomini di Pioli.

Entrambe reduci da una deludente eliminazione nei quarti di finale di Coppa Italia, Milan e Roma si giocano tre punti importantissimi a San Siro. I rossoneri cercano la terza vittoria consecutiva per consolidare la terza posizione in classifica e riportarsi a -9 dall’Inter capolista. La Roma, invece, punta al colpaccio per mantenersi in scia in una lotta per il quarto posto che si annuncia alquanto intricata, considerate le ridotte distanze in classifica.

Un rientro per Pioli che recupera Okafor, almeno per la panchina. Theo dovrebbe tornare a sinistra con Gabbia e Kjaer centrali e Calabria a destra con Florenzi out. In mediana, Adli dovrebbe essere preferito a Musah con Loftus Cheek e Reijnders. Tridente confermato con Leao, Giroud e Pulisic.

Nella Roma, Mourinho (squalificato e in tribuna) dovrebbe sostituire Dybala con Belotti. Quest’ultimo sarà affiancato a Lukaku. In dubbio anche Pellegrini dal 1′. Emergenza totale in difesa con N’Dicka in Coppa d’Africa che si aggiunge agli indisponibili Smalling e Kumbulla. Fuori anche Aouar e Renato Sanches.

Milan-Roma, dove vederla in streaming e diretta tv

Milan-Roma è un’esclusiva di Dazn. La partita sarà visibile in streaming tramite l’applicazione disponibile per smartphone, smart tv, tablet, decoder Sky Q e Tim Vision, Apple Tv e Amazon Fire Stick.

Prevista la diretta tv anche su Zona Dazn, il canale attivabile come opzione sul proprio abbonamento e visibile alle posizioni 214 del decoder Sky e Tivusat. In telecronaca ci saranno Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi.

Al termine della partita, gli highlights saranno visibile su Sky durante Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti. Sintesi disponibile in chiaro anche alla Domenica Sportiva su Rai 2 e a Pressing su Italia 1.

Dopo quella con la Roma, il Milan disputerà altre due partite di Serie A a Gennaio, entrambe di sabato alle 20.45 contro l’Udinese (in trasferta il 20/1) e il Bologna (a San Siro il 27/1). Per entrambe è prevista la diretta tv/streaming in simulcast su Dazn e Sky Sport. Non ci sarà invece quella su Zona Dazn.