@ML – Turone, doppio ex di Milan e Roma: “Nessun favorito. Futuro? Conte è un vincente”

A poche ore dal posticipo tra Milan e Roma, il doppio ex Maurizio Turone ha parlato del momento di entrambe le squadre e le ipotesi future rossonere.

Il posticipo della 20ª giornata di Serie A propone una grande classica, Milan-Roma. Il match tra rossoneri e giallorossi, freschi di eliminazione dalla Coppa Italia, può essere un bivio importante per gli umori dei rispettivi ambienti. Entrambi gli allenatori stanno subendo diverse critiche e sui social imperversa il toto-nome del possibile successore.

Ne abbiamo parlato con Maurizio Turone, che ha vestito la maglia del Milan dal 1972 al 1978 e poi dopo una stagione al Catanzaro è passato alla Roma, dove vi è rimasto dal 1979 al 1982. In giallorosso è ricordato soprattutto per l’episodio divenuto emblematico e che ha fatto nascere la grande rivalità con la Juventus, quella del famoso “gol di Turone” nell’81 che fu annullato per sospetto fuorigioco nella sfida decisiva per lo Scudetto.

Tuttavia nonostante questo fatto lo abbia fatto rimanere nella memoria soprattutto dei tifosi giallorossi, ha contribuito ad arricchire la bacheca del Milan con ben 3 trofei. Con il Diavolo infatti ha vinto due Coppa Italia, nel 1973 e nel 1977, ma anche la Coppa delle Coppe sempre nel 1973.

Milan-Roma, le parole di Turone

Che sfida prevede per questo Milan-Roma?

Sarà una bella battaglia sicuramente.

Come giudica le stagioni di Pioli e Mourinho fino a questo momento?

Sicuramente positive, tutto sommato i valori sono buoni anche se per arrivare a un certo livello ci vuole qualcosa in più.

Anche nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia?

Quello purtroppo sono cose che capitano. Non si può sempre vincere la Coppa Italia.

E per quanto riguarda le prospettive della stagione dove possono arrivare?

C’è l’Inter che corre e qualcuno che la fermi ci vuole. Squadre ce ne sono, la Juve su tutte. Però si devono sbrigare.

Chi dei due ha più possibilità di essere ancora sulla stessa panchina nella prossima stagione?

Penso che abbiano fatto bene finora, non so cosa debbano fare. Poi è normale che ci sia una squadra che vada più forte delle altre nel calcio.

Se Milan e Roma dovessero cambiare allenatore si parla di alcuni obiettivi condivisi, chi vede meglio da una parte e dall’altra, Conte o Motta?

Beh Conte è sempre stato un vincente. Anche Motta però è interessante, le sue squadre giocano bene.

Che ne pensa della figura di Ibrahimovic come dirigente e del suo ruolo nel Milan?

È un personaggio incredibile, che conosce ed è conosciuto, sicuramente ha la sua idea di calcio e non è uno sprovveduto. I grandi giocatori devono iniziare, poi una volta che hanno iniziato si valutano.

Pensando alla sua esperienza di doppio ex a quale delle due squadre è rimasto più legato?

A entrambe, sinceramente non ce n’è una diversa. Sono stato bene, ho vinto con ambedue, quindi non saprei scegliere.

Un pronostico per la partita di domenica?

Vinca il migliore!

C’è un favorito?

Favoriti in queste sfide qui è difficile che ci siano, si gioca e basta.