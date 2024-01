Pioli: “Le critiche non mi preoccupano. Cardinale ci ha fatto un bel discorso. Budget mercato? Non ne so nulla”

Vittoria di cuore quella del Milan a San Siro contro la Roma. Mister Pioli ha commentato il successo ai microfoni di DAZN nel post-partita.

Il Milan torna alla vittoria e lo fa nel migliore dei modi battendo la Roma in un big match dei più caldi. 3-1 contro i giallorossi a San Siro. Dopo la disfatta e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, era importantissimo riscattarsi e tornare a far sorridere i tifosi. Il Diavolo ci è riuscito per fortuna contro un’ottima Roma che ha mostrato unghia e carattere stasera a San Siro, ma i rossoneri hanno fatto valere la loro supremazia nel gioco e nelle idee.

I gol di Yacine Adli, Olivier Giroud e Theo Hernandez hanno regalato i 3 punti al Diavolo, che ha approfittato dunque del pareggio della Fiorentina per staccare ancor di più il quarto posto. Al momento, è salda la terza posizione per i rossoneri, distanti 4 punti dalla Juventus seconda e 9 dall’Inter capolista. Stefano Pioli, fortemente criticato negli ultimi giorni, è tornato a sorridere stasera. L’allenatore ha commentato la prestazione e non solo ai microfoni di DAZN nel post-partita.

Le dichiarazioni di Pioli

Prestazione: “Si sul 2-1 si sono riaperti i giochi, ma è così. Devi chiuderla. L’abbiamo gestita però bene e il terzo gol ci ha dato più serenità nel finale”.

Gli esterni d’attacco possono aiutare di più in difesa: “Io credo che hanno fatto il lavoro che gli abbiamo chiesto. Noi facciamo lavorare tanto i terzini, da dentro a fuori e viceversa. Abbiamo provato ad aspettarli un po’ di più ogni tanto per non concedergli tanta profondità. Poi che dal punto di vista tattico siamo stati equilibrati, ma sugli esterni d’attacco più arrivare ogni tanto un po’ in ritardo”.

Mercato: “Il club sa che ci sono delle esigenze e sta lavorando. Mancano ancora due settimane e capiremo se ci saranno l’occasioni per coprire qualche buco purtroppo dettato dagli infortuni”.

La presenza di Cardinale: “Cardinale ci ha fatto un discorso molto bella prima della partita nello spogliatoio, confermando il suo appoggio e quello di tutta la proprietà per mantenere alta la competitività e il prestigio della squadra. Non so parlare di cifre o budget per il mercato di gennaio. Non ne sono a conoscenza”.

Critiche eccessive?: “Non sono preoccupato o infastidito da certe critiche. Le aspettative ce le siamo alzati da soli con il percorso che abbiamo fatto. È normale che ci si aspetta il massimo da questa squadra, che può vincerle tutte, che poteva andare avanti in Champions e in Coppa Italia. Ma la stagione è ancora lunga e possiamo ancora dimostrare di poter raggiungere degli obiettivi importanti.

Milan ancora in corsa per lo Scudetto: “No toglieteci dalla lotta Scudetto (ride ndr). Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi e cercare di fare un girone di ritorno migliore di quello d’andata. Il pensiero è sempre alla prossima partita”.

Rimpianti?: “Potevamo avere qualche punto in più in campionato. Paghiamo quel mese in cui abbiamo raccolto solo 2 punti contro Napoli, Juventus, Udinese e Lecce. Non abbiamo giocato così male ma è inutile piangersi addosso. Dobbiamo pensare a cosa fare per migliorare il nostro futuro ma soprattutto il nostro presente. C’è il campionato e l’Europa League per puntare ancora in alto”.