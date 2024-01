Sorpresa al Vismara: tifoso speciale per il Milan Primavera (VIDEO)

Spettatore speciale oggi al Puma House Football per assistere a Milan-Torino Primavera. Solo un pareggio tra le de squadre, ma la sua presenza è significativa.

Zlatan Ibrahimović sta facendo sentire la sua presenza nel club rossonero. Dopo le svariate polemiche per il suo viaggio a Miami, in cui si è dilettato in rovesciate e calci al pallone nelle meravigliose spiagge della Florida, è tornato a Milano pronto a lavorare sodo. Lo abbiamo visto presente tanto a Milanello quanto allo stadio per i vari impegni della squadra di Stefano Pioli. In realtà, Ibra ha fatto anche di più dato che è stato vicinissimo ai giocatori rossoneri viaggiando sullo stesso pullman prima delle partite.

Immagini che hanno inorgoglito i tifosi, assolutamente consapevoli dell’impatto che la figura dello svedese può avere sulle prestazioni e sui risultati. Ibrahimovic è il nuovo Senior Advisor del club e sta cercando di fare il suo ad ogni livello d’azione della società e della proprietà. Niente di semplice, ma a lui piacciono solo le sfide difficili e impegnative. Ma non soltanto la Prima Squadra.

Ibrahimovic, come mostrato dalle telecamere di Sportitalia, è stato presente domenica pomeriggio al Puma House Football anche per assistere alla gara di campionato del Milan Primavera di Ignazio Abate. Oltre a lui anche Urbano Cairo presente al campo. Una scelta importante, e che ha chiaramente caricato di ancor più responsabilità i giovani rossoneri impegnati in campo contro il Torino.

Primavera Milan: Pellegrino titolare contro il Torino

Com’è andata la gara tra Milan e Torino sotto gli occhi attenti di Zlatan Ibrahimović? I ragazzi di Ignazio Abate hanno pareggiato in rimonta contro i granata, grazie al gol di Bonomi. Il Torino si era portato in vantaggio al 64′ minuto del secondo tempo con Aaron Giammaglichella, ma all’84’, dopo svariati tentativi, il Diavolo ha trovato il vantaggio grazie al bel gol al volo di Bonomi appunto (assist di Nsiala).

Ibrahimovic attending Milan Primavera’s game against Torinopic.twitter.com/OGOU5NZsdb — Milan Eye (@MilanEye) January 14, 2024



Quello tra Milan e Torino era una scontro diretto, dato che occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione della classifica di Primavera 1. Sono rimaste distante un punto, mentre adesso sono 3 i punti che separano il Milan dalla capolista Inter (perdente ieri contro la Juventus). Una gara, dunque, che si era messa male per la squadra di Abate ma recuperata con coraggio e voglia.

Da menzionare la presenza da titolare dal 1′ minuto di Marco Pellegrino nella formazione Primavera rossonera contro il Torino. Il difensore argentino, reduce da un infortunio, ha giocato ben 80 minuti, più di quanto era stato programmato. Inoltre, Abate ha perso per un brutto infortunio Hugo Cuenca. Anche Stalmach si è fermato, ma per un problema meno grave. La diciassettesima giornata di Primavera 1 permette dunque al Milan di restare ancorato alla testa della classifica, ma servirà fare di più per raggiungere l’Inter.