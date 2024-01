Abate al posto di Pioli: c’è un importante aggiornamento

Il Milan vince contro la Roma e Pioli allontana le solite voci di corridoio. Se le cose dovessero mettersi male, pronta l’opzione Abate. C’è un importante aggiornamento

Il Milan sta continuando a fare i conti con prestazioni e risultati non all’altezza delle aspettative e degli obiettivi. Non è un caso che il Diavolo, già a gennaio, sia fuori dalla Champions League e dalla Coppa Italia. Due possibili traguardi a cui si puntava eccome, ma che sono sfumati in seguito a prove non esaltanti e poco sicure della squadra rossonera. La vittoria contro la Roma di ieri ha riportato un po’ di calma nell’ambiente ma la sensazione è che questo tiro e molla andrà avanti fino a fine campionato.

La squadra di Pioli sta conducendo la stagione più altalenante e discontinua degli ultimi anni. A prestazioni e vittorie convincenti, seguono spesso prove sotto tono e dai meccanismi disorganizzati e dunque poco produttivi. Qualcosa non va, ed è palese. Il mercato ha dato frutti a tratti e gli infortuni molteplici hanno complicato di tantissimo le cose. Inevitabilmente, il primo responsabile per i tifosi è Pioli, che in ogni caso a fine stagione lascerà la guida dei rossoneri.

Nonostante gli obiettivi falliti, il tecnico emiliano è rimasto nella panchina rossonera, con la piena fiducia del club e della dirigenza. Ma in vista della prossima estate, sembra ormai segnato il suo destino. Ma forse, forse, non ci sarà bisogno di aspettare giugno.

Pioli, esonero difficile a metà stagione ma…

La Repubblica ha fatto un approfondimento sulla posizione di Stefano Pioli al Milan, dicendo chiaramente che il tecnico dirà addio a fine stagione. Il suo ciclo è terminato e sono quattro i candidati a prendere il suo posto. Roberto De Zerbi, Vincenzo Italiano, Thiago Motta e Antonio Conte i nomi che fa La Repubblica. Uno di questi pare sarà il nuovo tecnico rossonero a partire dalla prossima stagione. Da capire su chi Furlani e Ibrahimovic vorranno fare all in.

La Repubblica fa però una sottolineatura importante. È difficile l’esonero di Pioli a stagione in corso, molto difficile. Ma, se i risultati dovessero continuare a deludere, sarebbe subito pronto Ignazio Abate. Sì, la guida tecnica della squadra rossonera verrebbe affidata all’attuale allenatore della Primavera. Per l’Under 19, il Milan non avrebbe problemi a trovare poi il sostituto, dato che lo ha già in casa.

Se Abate dovesse subentrare a Pioli, la Primavera verrebbe certamente affidata a Giovanni Renna, attuale allenatore dell’Under 17 rossonera con cui ha collezionato 14 vittorie 14 partite, con soli 6 gol subiti e 47 realizzati. Numeri e risultati che lo candidano al salto in Under 19. Ma prima, e sottolineamo ancora che è difficile, Abate dovrebbe essere promosso in Prima Squadra.