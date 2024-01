Buongiorno, in arrivo la prima offerta del Milan: i dettagli

Di Marzio a Sky ha rivelato che il club rossonero vuole fare sul serio per il difensore granata: proposta in arrivo al presidente Cairo.

Non è un segreto l’interesse del Milan per Alessandro Buongiorno. Dopo aver riportato Matteo Gabbia, interrompendo il prestito al Villarreal, la dirigenza vuole fare un colpo importante in difesa.

Anche se Urbano Cairo ha già dichiarato che il centrale 24enne non si muoverà da Torino, i rossoneri vogliono fare un tentativo. Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha rivelato che nei prossimi giorni il Milan spingerà e formulerà una prima offerta ufficiale. L’intenzione è quella di fare il possibile per prendere il giocatore, un investimento che può andare bene anche per la prossima stagione.

Buongiorno al Milan: soldi e contropartita tecnica per convincere il Torino

In settimana dovrebbero essere proposti soldi e il cartellino di Lorenzo Colombo, attaccante che al Torino piace. Adesso è in prestito secco al Monza e non è escluso che possa terminare la stagione in Brianza prima di un eventuale trasferimento in maglia granata. Finora il 21enne di Vimercate non sta disputando una grande stagione: 3 gol e 1 assist in 18 presenze stagionali. Ci si aspettava qualcosa di più, ma ha ancora tempo per migliorare i suoi numeri.

Non sarà una trattativa semplice per il Milan. Buongiorno viene valutato circa 35-40 milioni di euro e Cairo è già stato molto chiaro sulla sua volontà di non vendere a gennaio. Vedremo se la società rossonera riuscirà a mettere sul tavolo un’offerta in grado di far cambiare idea al proprietario del Torino. Serve un investimento importante per riuscire a fare questa operazione. Si tratterebbe di un ottimo colpo per la difesa di Pioli, che in questi mesi ha perso per infortunio centrali importanti come Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori.