Fuori rosa e via dall’Arabia: i tifosi del Milan lo sognano

Clamorosa suggestione di mercato per il Milan e i suoi tifosi. È in procinto di lasciare l’Arabia Saudita. Un’occasione di mercato che tutti sognano.

Il Milan sta portando avanti in maniera convinta la sua sessione di mercato invernale. È ancora a caccia al secondo profilo di difesa che potrà rimpolpare il reparto decimato dagli infortuni. Contemporaneamente, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno ricercando forse un nuovo esterno d’attacco per la destra, e un nuovo centrocampista per rimpiazzare Rade Krunic. In tali strategie di mercato, non è ancora chiaro se il Milan tenterà anche l’assalto ad un attaccante per rinvigorire il reparto avanzato al momento composto da Olivier Giroud e Luka Jovic.

Anche a fronte dell’ultima gara giocata, quella contro l’Atalanta in Coppa Italia, è evidente come a Stefano Pioli serva qualcosa di più in zona offensiva. Nei primi giorni di mercato il Milan sembrava intenzionato a puntare all’acquisto di un nuovo centravanti, con i nomi di Serhou Guirassy e Joshua Zirkee a scaldare particolarmente l’ambiente. Poi è stato Moncada ad affermare che la squadra fosse apposto con Giroud e Jovic, quest’ultimo in ripresa avendo segnato 3 gol in poco tempo.

Ma, non è escluso che la giusta occasione di mercato possa convincere il Milan a prendere un terzo attaccante, anche in virtù del fatto che Olivier Giroud non potrà ancora essere il titolare per molto tempo. Quella che stanno sognando i tifosi è più una suggestione.

Dall’Arabia al Milan: era stato vicino nel 2018

Sì, è Karim Benzema la grande occasione di mercato del momento. Se occasione si può chiamare! Il fuoriclasse dell’attacco è ormai entrato in collisione col suo club, l’Al-Ittihad. L’ex Real Madrid ha disertato alcuni allenamenti, sparendo in fretta da Gedda e cancellando i suoi profili social. Qualcosa di assurdo, e il club di Saudi Pro League ha risposto a tale affronto ponendolo fuori rosa. Benzema non si è praticamente presentato al ritiro invernale dell’Al-Ittihad e Gallardo lo ha escluso dai suoi convocati.

Inutile, ci sono pochi dubbi: Karim vuole lasciare l’Arabia Saudita, un Paese in cui si è trovato male, vivendo peggio la sua avventura calcistica. Circolano già voci sul suo possibile trasferimento in Premier League, dove c’è l’Arsenal particolarmente interessato. Ma i tifosi rossoneri sono convinti che è al Milan che Benzema può rilanciarsi, avendo contemporaneamente Pioli bisogno di un attaccante di peso. Un sogno, solo un sogno al momento. Anche perché bisogna sempre tenere in considerazione l’enorme mole di soldi che il francese guadagna in Arabia Saudita. Impossibile da pareggiare ma anche solo da avvicinare.

Dovrebbe essere il calciatore ad accettare di decurtarsi lo stipendio in maniera considerevole. Per questo ad oggi non si può che parlare di un mero sogno dei tifosi. Ma va ricordato come nel 2018 Benzema è stato forse molto vicino al Milan, quando Mirabelli e Gattuso incontrarono i suoi agenti a Milanello. Era pronto uno stipendio da 9 milioni e 4 anni di contratto. È stato poi l’addio stesso di Mirabelli a far sfumare tutto. Con Benzema in procinto di lasciare l’Arabia, è tornato in auge il suo nome nell’ambiente rossonero.