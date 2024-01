Kjaer, i numeri non mentono: con lui è un altro Milan

La stagione di Simon Kjaer, con lui è un altro Milan: scopriamo le statistiche dei rossoneri con il danese dal primo minuto

I numeri non mentono mai. Il Milan è rinato da quando Simon Kjaer è tornato a giocare dal primo minuto. E’ basta l’esperienza e la qualità del danese per rilanciare la squadra rossonera, che nelle ultime cinque gare di campionato ha conquistato quattro vittorie ed un pareggio.

Ma guardando alla stagione del 34enne di Horsens, i numeri sono ancora più interessanti: Kjaer ha infatti giocato dal primo minuto altre tre partite, in cui il Milan ha conquistato due vittorie e una sconfitta, quella sciagurata per 5 a 1, contro l’Inter. Un altro dato che va evidenziato è che con Kjaer in campo da titolare, in otto gare, il Milan ha mantenuto la porta inviolata per ben cinque volte.

E’ vero, come dimostra il derby, che Kjaer ha bisogno di giocare in una determinata maniera, senza essere 30 metri distante dalla propria porta. Con un certo tipo di atteggiamento, sicuramente più accorto, il danese può fare la differenza. Lo ha dimostra il match perfetto di ieri contro la Roma, in cui ha dovuto fare i conti con Romelu Lukaku, ma era successo lo stesso lo scorso anno, quando aveva sfornato grandi prestazioni contro il Tottenham di Kane e il Napoli di Osimhen.

Milan, futuro Kjaer: ecco il problema

Simon Kjaer si sta giocando il futuro con il Milan. Ad oggi le possibilità di una sua permanenza in rossonero appaiono poche, quasi nulle. Il danese è un calciatore, che vuole sempre giocare, ma la condizione fisica non sempre lo accompagna.

In stagione ha saltato già diverse partite per guai muscolari: è stato out dal 29 ottobre al 9 dicembre, ma in questa disgraziata annata, dal punto di vista degli infortuni, è stato il difensore che ha avuto di fatto meno guai.

Kjaer può davvero dunque tornare ad essere un calciatore importante per il Milan, come sta dimostrando in questo ultimo periodo, a patto che non sia chiamato a rincorrere l’attaccante a campo aperto. L’obiettivo di Kjaer è quello di far ricredere il Milan, insinuare il dubbio nelle teste dei dirigenti sarebbe già un successo. D’altronde dall’altra parte del Naviglio, il leader difensivo dell’Inter, Francesco Acerbi, ha addirittura un anno in più.

Le partite da titolare di Kjaer

Inter, sconfitta 5-1

Verona, vittoria 1-0

Lazio, vittoria 2-0

Monza, vittoria 3-0

Salernitana, pareggio 2-2

Sassuolo, vittoria 1-0

Empoli, vittoria 3 a 0

Roma, vittoria 3 a 1