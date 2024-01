La Juve dice no: il Milan resta in corsa

La Juventus ha rifiutato: il centrocampista non vestirà la maglia bianconera. Via libera per il Milan, valutazioni in corso

Si va incontro ad altre due settimane intense di calciomercato. La sessione di riparazione è ancora aperta ed il Milan, secondo molti organi di stampa, sarà ancora impegnato su vari fronti, sia in entrata che in uscita.

Gli arrivi di Gabbia (di ritorno dal prestito in Spagna) e di Terracciano non sembrano bastare per mettere a posto la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Opinione comune è che il Milan entro fine mese farà qualcos’altro in difesa, cercando di assicurarsi un altro centrale di buona qualità per la seconda parte di stagione.

Non è però da escludere che i rossoneri possano pensare anche ad un rinforzo a centrocampo, soprattutto dopo la partenza di Rade Krunic al Fenerbahce. Ieri sera contro la Roma Pioli si è dovuto affidare al giovane Kevin Zeroli nel finale. Ecco perché un mediano in più potrebbe fare comodo.

Allegri rifiuta il centrocampista: via libera al Milan

Un profilo di cui si parla in questi giorni, che potrebbe far comodo al Milan per esperienza e ruolo, è quello di Nemanja Matic. L’esperto centrocampista serbo è alla ricerca di una nuova squadra, visto che la sua breve avventura con il Rennes sembra essere ai titoli di coda per motivi personali.

Matic si sarebbe auto-proposto ai rossoneri, ma nelle ultime ore il suo nome è stato accostato anche ad una rivale di Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttojuve.com, gli agenti di Matic avrebbero offerto il suo cartellino alla Juventus, altra squadra che sta pensando a rinforzi sulla mediana in questa sessione invernale.

La Juve però sarebbe poco convinta di tesserare il 35enne ex Roma e Manchester United, tanto che il tecnico Massimiliano Allegri non avrebbe dato il proprio benestare all’operazione Matic. Un rifiuto che agevolerebbe il Milan, altra squadra che sta seriamente pensando a questa opzione ma che allo stesso tempo non si è ancora convinta del tutto.

Ingaggiare Matic, anche solo per sei mesi, potrebbe essere utile per ottenere una risorsa d’esperienza e di intelligenza tattica, che già conosce il campionato italiano grazie al recente passaggio alla Roma. Ma il rischio è di mettersi in casa un elemento non così quieto negli atteggiamenti, visto il modo con cui ha deciso di lasciare Rennes senza dare spiegazioni.