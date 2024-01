@ML – Matic-Milan, la verità sul possibile affare: i dettagli

Il centrocampista, in rotta con il Rennes, è stato accostato in queste ultime ore al Milan. Ecco la verità sul giocatore ex Roma

E’ già ai titoli di coda l’avventura di Nemanja Matic con il Rennes, prossimo avversario del Milan in Europa League. Il centrocampista classe 1988 è pronto a fare le valigie e dopo aver vestito la maglia della Roma potrebbe far ritorno in Italia. In queste ore infatti il calciatore è stato accostato con insistenza a diverse squadre italiane, tra queste anche al club rossonero.

Il Milan, d’altronde, dopo aver Rade Krunic, potrebbe accogliere un nuovo mediano. Ma stando a quanto appreso da MilanLive.it, al momento tra il Diavolo e Matic non c’è nulla. Dalle parti di Via Aldo Rossi smentiscono, dunque, l’esistenza di una trattativa. Ad oggi il calciatore 35enne non interessa al Milan.

Dalla Francia, inoltre, sostengono che Matic abbia raggiunto un accordo con il Lione, ma attenzione alla possibilità di un approdo in Premier League: la moglie del giocatore, infatti, vorrebbe vivere a Londra.

Milan, il punto sul centrocampi di Pioli

In questo momento la priorità per il Milan è l’acquisto di un difensore centrale. Per quanto riguarda il reparto di centrocampo non sono previsti acquisti, anche se Moncada e Furlani sono pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno.

Il Milan ha perso Rade Krunic, volato in Turchia nelle scorse ore per vestire la maglia del Fenerbahce, ma l’intenzione è quella di non sostituirlo. Yacine Adli sta crescendo di partita in partita e la risposta data ieri è un grande segnale anche per il mercato. Stefano Pioli, in attesa del ritorno di Ismael Bennacer, impegnato in Coppa d’Africa, con la sua Algeria, potrà così utilizzare il francese insieme a Yunus Musah, Ruben Loftus-Cheek e Tiijani Reijnders. Senza dimenticare la presenza del giovane Kevin Zeroli, che sta mettendo nelle gambe minuti preziosi.

In caso di necessità, inoltre, il tecnico di Parma potrebbe utilizzare Filippo Terracciano a centrocampo, nonostante in questo momento lo stia provando da esterno. Il giovane italiano al Verona ha spesso ricoperto quel ruolo. Non va dimenticato, inoltre, che anche Alessandro Florenzi e Davide Calabria hanno dimostrato poter giocare in mezzo al campo. Salvo opportunità davvero ghiotte, dunque, il Milan non interverrà a centrocampo.