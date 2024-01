Pulisic: “Il Milan mi ha dato una grande opportunità. Scudetto? Sono convinto di una cosa”

Christian Pulisic ha rilasciato una lunga e interessante intervista per The Athletic. Tanto Milan nelle parole dell’americano. Di seguito le sue dichiarazioni.

Christian Pulisic è indubbiamente uno degli uomini più in forma del Milan al momento. Non sta facendo mancare nulla l’americano nelle sue prestazioni. Cuore e anima in campo, con la sua qualità a farla da padrone e ad affascinare i tanti tifosi e appassionati di calcio. Sin qui, è il secondo marcatore più prolifico della stagione rossonera dopo Olivier Giroud. 7 reti e 6 assist in tutte le competizione, a dimostrazione che sia probabilmente l’acquisto più azzeccato della campagna estiva.

Da uomo del momento del Diavolo, Pulisic è stato intervistato dall’accreditato The Athletic. Tanti gli argomenti affrontati dall’esterno d’attacco in tema Milan. Ecco di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Pulisic

Pulisic ha innanzitutto parlato della sua nuova esperienza al Milan, di come si trova e di quanto il connazionale Musah lo stia aiutando: “Mi sto divertendo molto in rossonero. Mi è stata data una grande opportunità dal Milan. Sì c’è anche Musah con me che è un ragazzo straordinario. Mi piace giocare con lui in Nazionale. Ora è bello vederlo giornalmente. Se non capisco qualcosa, lui è lì per aiutarmi. Mi insegna un po’ di tutto, anche la lingua. Ma soprattutto le cose di calcio che devo conoscere”.

Focus importante di Christian sul suo ruolo in campo, ma anche sugli obiettivi della squadra, con lo Scudetto che adesso sembra lontano: “Ho imparato tanto giocando sulla fascia destra. Ho imparato a trovare i momenti giusti per entrare dentro al campo. Sono migliorato anche con il mio piede debole e nel trovare le soluzioni giuste, anche i momenti giusti per ripiegare in difesa. Per lo Scudetto manca ancora mezza stagione, quindi non è doveroso parlarne adesso. Continueremo a spingere e a fare del nostro meglio. Ci sono ancora molte partite in campionato in questa stagione, quindi non siamo affatto scoraggiati da quello che sta accadendo. Continueremo a spingere e speriamo di rendere orgogliosi i nostri tifosi”.

Pulisic ha in seguito commentato i dati forniti da The Athletic, che dimostrano come la sua maglia del Milan sia quella più venduta negli Stati Uniti. La sua presenza al Milan ha spinto proprio il marketing USA per i ricavi del club. Lui commenta così l’evidenza: “Penso che sia un vantaggio per tutti. È una cosa in più per il club e per la squadra. Ma non è su questo che mi concentro adesso. Mi concentro sull’aspetto sportivo, sulle prestazioni e sulla vittoria”.