Shock in diretta: “Leao non sa giocare a calcio”

L’attaccante rossonero criticato ancora una volta: il giornalista ritiene che non sia in grado di fare le scelte giuste in campo

Il Milan ieri sera a San Siro ha battuto la Roma meritatamente per 3-1, centrando la terza vittoria di fila in campionato, la quarta nelle ultime cinque. I rossoneri hanno così blindato il terzo posto e sono saliti momentaneamente a -4 dalla Juventus.

A sbloccare il match ci ha pensato Yacine Adli, dopodiché è toccato a Olivier Giroud e Theo Hernandez entrare nel tabellino della sfida. Una gara senza giocate esaltanti invece per Rafael Leao, che non incide ma allo stesso tempo non fa neanche troppo male. Il portoghese ha fatto la sua gara, pur senza lampi di genio, creando alcune situazioni da sinistra, che però non sono state concretizzate.

La Gazzetta dello Sport ha valutato appena sufficiente la su partita, che è chiaramente poco per uno come il classe 1999 che ha abituato tutti molto bene. Il secondo gol però nasce da una sua giocata, perché l’ex Lille mette lo spiovente sul secondo palo, che poi Kjaer corregge sulla testa di Giroud, per il momentaneo 2-1. Per il resto una prestazione effettivamente non indimenticabile per l’ex Lille, che ha fatto vedere di meglio.

La critica di De Grandis

Al termine del match sono stati tanti i commenti a Sky Calcio Club, la solita riunione della domenica sera per analizzare i temi della giornata di campionato, con il gruppo storico di Fabio Caressa.

Tra questi c’era Stefano De Grandis, che ha voluto fare una critica forte a Leao, l’ennesima ricevuta dal giocatore. De Grandis non c’è andato piano e ha affermato: “Mi sorprendo di una cosa. Leao è un giocatore fortissimo fisicamente, forte tecnicamente. Ma ora mi verrebbe da dire esagerando, e vi chiedo scusa , che quasi non sa giocare a calcio. Cioè che non fa quasi mai la scelta giusta”.

Parole forti, quelle del giornalista, che critica il modo di giocare del rossonero e la sua capacità di decidere la cosa migliore quando si tratta di concretizzare le giocate. I numeri non danno tanto ragione a De Grandis, se consideriamo che Leao ha totalizzato nella passata stagione 15 gol e 8 assist. Quest’anno, seppure sotto tono, è già andato a segno ben 7 volte fra tutte le competizioni.