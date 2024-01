Dal Milan alla Champions: il terzino giocherà in Spagna

Niente Milan per il terzino. Il club spagnolo si è fatto avanti per lui ed è propenso ad accettare la proposta. Potrà giocare subito la Champions League.

Il Milan sembrava intenzionato ad acquistare subito un nuovo terzino per rinforzare la sua linea di difesa. D’altronde, Stefano Pioli non ha mai avuto a disposizione un vero e valido vice Theo Hernandez. Impossibile emulare le doti del francese, ma ai rossoneri è mancato un profilo che potesse all’occorrenza sostituirlo con una certa qualità. Il buon vecchio Fodé Ballo Touré non è mai stato all’altezza e per questo è stato presto ceduto.

In estate, poi, non è arrivato alcun altro terzino sinistro per rinforzare il ruolo, e non a caso Stefano Pioli ha per lo più utilizzato Alessandro Florenzi quando Theo Hernandez è mancato o è stato adattato al ruolo di centrale di difesa. Sembrava che questo gennaio, sarebbe stato quello della svolta, con finalmente un nuovo esterno di qualità a fare il secondo al francese. Ma, i piani del Milan si sono presto stravolti.

Era Juan Miranda il prescelto a svolgere il ruolo di vice Theo. Giovane e di grande talento, l’ex Barcellona aveva stretto ogni accordo coi rossoneri. Sarebbe potuto arrivare in estate a parametro zero, ma il Milan date le esigenze ha provato ad anticipare i tempi all’inverno chiedendo il giocatore al Real Betis in cambio di un piccolo indennizzo. Gli spagnoli hanno però avuto altre pretese, vicine ai 5 milioni di euro.

Ma Juan Miranda non arriverà nemmeno in estate nonostante l’occasione di prenderlo gratis.

Milan, niente Miranda: strategia capovolta

Il Milan si è accorto di avere in rosa, dopo la chiamata di Pioli dalla Primavera, un promettentissimo terzino sinistro quale Alejandro Jimenez. Il 19enne di proprietà del Real Madrid ha dimostrato nonostante la giovane età di avere tutte le caratteristiche per stare in Prima Squadra e raggiungere presto dei livelli molto alti. Il Milan è già pronto a parlare col Real Madrid per esercitare il diritto di riscatto fissato a 5 milioni, sperando che i blancos non esercitino la recompra.

E Juan Miranda? Il Milan si è fatto due calcoli, e anche in termini di ingaggio non conviene il suo acquisto senza Decreto Crescita. Per questo, l’acquisto sembra sfumato. Sul terzino ex Barcellona è adesso piombata la Real Sociedad, fortemente bisognosa di un nuovo esterno mancino per la sua difesa. Lo vorrebbero già a gennaio e hanno intavolato le prime discussioni col Real Betis, che chiaramente preferirebbe dare il calciatore subito a gennaio e incassare l’indennizzo che ne eviterebbe la partenza a zero in estate.

Juan Miranda continua a preferire l’addio in estate a contratto scaduto, ma ha comunque aperto alla Real Sociedad. La trattativa tra i due club spagnoli è in corso, ed entrambi stanno spingendo per il trasferimento del calciatore in questo gennaio. In questo modo, Miranda potrebbe subito giocare gli ottavi di Champions League, ma dovrà prima esserne convinto.