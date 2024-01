Dal Milan alla Serie B: operazione in dirittura d’arrivo

Operazione in dirittura d’arrivo: rientra al Milan e lo cedono di nuovo. Il rossonero va di nuovo via in prestito in Serie B

Il Milan è fra le società più attive in questo calciomercato di gennaio. Il primo “acquisto” è stata il rientro di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal per risolvere l’emergenza in difesa e in questi minuti si sta concretizzando un’operazione simile. L’affare è entrato nel vivo ed è in dirittura d’arrivo.

I rossoneri infatti hanno risolto il prestito del portiere Devis Vasquez allo Sheffield Wednesday dopo soli sei mesi. Il portiere, acquistato a sorpresa da Paolo Maldini e Frederic Massara un anno fa, è volato in Championship l’estate scorsa con la formula del prestito e adesso sta rientrando. Le due società infatti hanno scelto di interrompere l’accordo e far rientrare il giocatore a Milano ma non per restare.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Vasquez sta andando all’Ascoli in prestito. L’operazione si sta chiudendo in questi minuti: il portiere colombiano, dopo i sei mesi in Inghilterra allo Sheffield con 10 presenze fra campionato e coppa, torna in Italia e va all’Ascoli.