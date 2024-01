Il Milan dice no: va al Napoli per 20 milioni

L’attaccante è stato accostato al club rossonero, ora il giocatore è pronto a vestire la maglia del Napoli. Affare da 20 milioni

Non ci sarà il Milan nel futuro dell’attaccante. Il giocatore è pronto a cambiare maglia e a vestire quella del Napoli.

L’accordo tra il club azzurro e il Verona per Cyril Ngonge è stato trovato. Un affare da circa 20 milioni di euro, serve perfezionare i dettagli con il calciatore prima della fumata bianca. Il Verona continua dunque a perdere i pezzi. Dopo Filippo Terracciano al Milan, Faraoni alla Fiorentina e Isak Hien all’Atalanta, va via un’altra pedina fondamentale dello scacchiere gialloblu.

L’attaccante ex Groningen ha realizzato in stagione, nelle diciannove partite disputate, sei gol e due assist. Il giocatore è stato accostato anche al Milan, ma il club rossonero non è mai stato interessato veramente. Una trattativa tra il Diavolo e il Verona per il classe 2000 non si è dunque mai aperta. Il Napoli, dunque, è pronto a mettere a segno il terzo colpo della sua campagna acquisti invernale: dopo Mazzocchi e Traore, Aurelio De Laurentiis sta per chiudere per Ngonge, battendo di fatto la concorrenza della Fiorentina, la squadra che aveva mosso passi concreti per il giocatore.

#Napoli, vicino l'arrivo di #Ngonge dal #Verona. Operazione da circa 20M di euro. Da perfezionare intesa col giocatore. Operazione che spegne quasi definitivamente la possibilità #Samardzic. Intanto in giornata si chiude per #Traore.#DAZNMERCATO #DAZN — Orazio Accomando (@OAccomando91) January 16, 2024

Milan, solo il difensore a gennaio

Salvo clamorosi colpi di scena, il Milan non metterà a segno altri colpi. La sessione invernale è pronta dunque a chiudersi con il ritorno alla base di Matteo Gabbia, l’acquisto di Filippo Terracciano e di un nuovo difensore.

Tutti gli sforzi di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono concentrati sul centrale. Il Milan vuole regalarsi un grande colpo e le attenzioni sono state dirottate su Buongiorno del Torino. Il difensore italiano classe 1999 piace parecchio al Diavolo, ma la valutazione fatta da Urbano Cairo è davvero alta. Serve far quadrare i conti. Servono i giusti incastri e che il Torino accetti qualche contropartita tecnica. Lorenzo Colombo può certamente rientrare nell’affare, ma attenzione ad altri profili che interessano ai granata. Se l’affare non dovesse andare in porto a gennaio, il colpo potrebbe essere rimandato quando alcuni giocatori potrebbero tornare di moda, come Tommaso Pobega e Matteo Gabbia, che in passato sono stati accostati proprio al Torino. Per rafforzare la difesa del Milan, attenzione anche ai profili di Brassier del Brest e di Nianzou del Siviglia