Il Milan lo riporta in Serie A: dalla Ligue 1 il colpo in difesa

Il Milan è pronto a sfidare il Napoli per l’ex Serie A. Anche gli azzurri sono sul difensore, ma il Milan sta escogitando la giusta strategia per batterli.

Il Milan continua imperterrito la sua ricerca al secondo acquisto per la difesa. Dopo il ritorno dal prestito di Matteo Gabbia dal Villareal, serve urgentemente un altro innesto per coprire i buchi della retroguardia causati dagli infortuni. Niente di semplice, dato che il Diavolo sta sondando ormai da giorni il panorama italiano ed europeo alla ricerca del rinforzo perfetto. Sfumato Radu Dragusin (andato al Tottenham), che avrebbe rappresentato un colpaccio, Moncada e Furlani stanno adesso concentrando le energie su un altro difensore di Serie A.

Sì, il grande sogno è Alessandro Buongiorno del Torino, classe 1999 su cui il Milan è in pressing praticamente da dicembre. I rossoneri hanno fatto i primi sondaggi ma Urbano Cairo ha subito eretto un muro altissimo. Servono 40 milioni di euro per scippare il difensore al Toro in questo mercato invernale. Una richiesta che spaventa certamente il Milan. Per questo, Giorgio Furlani sta escogitando la mossa di inserire la carta Lorenzo Colombo nell’affare. Ma la trattativa resta comunque complicata.

Il Milan sta dunque continuando a ricercare altri profili, e come ormai di consueto la Ligue 1 è uno dei campionati di maggiore interesse per i rossoneri. Non solo Brassier del Brest. Furlani è piombato su un altro difensore davvero interessante.

Milan, sfida al Napoli per l’ex Serie A

Sì, il Milan pare pronto a sfidare il Napoli per Arthur Theate, l’ex Bologna oggi in forza al Rennes in Ligue 1. Il centrale belga, che sa giocare anche a terzino all’occorrenza, sta facendo molto bene in Francia, e non è un caso che le italiane non perdano di vista. Il Napoli, ma anche la Roma, che sono anch’essi alla ricerca di un nuovo innesto per la retroguardia, guardano di buon grado all’ex Bologna. Ma il Milan ha mostrato nette intenzioni di inserimento.

Ricordiamo che Theate è stato un pallino anche della vecchia dirigenza, quando Maldini e Massara lo avevano cercato prima del suo approdo in Francia. Adesso, il suo nome è tornato nuovamente in auge. Il Milan vuole provarci, tenendo conto che proprio il Rennes sarà il prossimo avversario del Diavolo ai play off di Europa League. Scippare la rivale non sarà semplice, anche perché il belga è diventato un elemento di grande fiducia nell’ambiente del Rennes.

In questa stagione 22 presenze complessive per lui, con 1 gol all’attivo. Costo del cartellino? I francesi potrebbero richiedere qualcosa tra i 25 e i 30 milioni per lasciarlo partire, anche in virtù del contratto ancora lungo (2027). Il Milan proverà comunque a fare la sua parte nella trattativa.