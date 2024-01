In Italia dopo l’accordo sfumato col Milan, il dirigente conferma: “Ci stiamo provando”

Il futuro di Popovic potrebbe ancora essere in Italia: sfumato il trasferimento in rossonero, emerge una nuova possibilità.

Il Milan aveva provato a ingaggiare Matija Popovic, ma non ha avuto successo. Il sì del giocatore e l’accordo sul suo contratto non sono bastati. Le commissioni richieste dagli agenti sono state ritenute eccessive, pertanto l’affare è saltato.

Un vero peccato, perché il 18enne serbo è un talento molto promettente e può essere tesserato a parametro zero. Il suo contratto con il Partizan Belgrado è scaduto e dunque lui è libero di firmare con un’altra squadra. Il Milan lo ha seguito a lungo e sperava di riuscire ad assicurarselo, purtroppo le cose non sono andate come la dirigenza aveva immaginato. L’arrivo del ragazzo a Milano la scorsa settimana aveva fatto pensare a un positivo esito dell’operazione, ma non è successo.

Popovic, niente Milan: ma può arrivare in Italia

Nonostante sia sfumato il trasferimento al Milan, non è ancora escluso che Popovic possa venire a giocare in Serie A. Si è parlato di un inserimento della Juventus, però nelle ultime ore è emerso l’interessamento del Napoli. Il club campano non ha slot per tesserare un altro giocatore extracomunitario, quindi farebbe l’operazione in sinergia con il Frosinone.

Guido Angelozzi, responsabile dell’area tecnica del Frosinone, è stato interpellato da Sky Sport sull’argomento e ha confermato questa possibilità: “Spero di portarlo a Frosinone. Non è facile, è ambito da molti club. Noi ci proviamo. Se avremo accanto una società importante lo faremo insieme. Pagheremmo volentieri il conto dell’hotel in cui si trova adesso…“.

Il club ciociaro è interessato a Popovic ed è pronto a mettersi d’accordo con il Napoli per portarlo in Italia. Nei prossimi giorni potrebbero esserci degli sviluppi. L’ex gioiello del Partizan Belgrado è ambito anche da importanti società estere. Da settimane si parla del Manchester City e c’è pure il pressing del Bayern Monaco. Stando a quanto rivelato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, il club bavarese si è fatto avanti concretamente e ha presentato un’offerta ufficiale all’entourage del giocatore. Sul tavolo un contratto a lungo termine. Il direttore sportivo Christoph Freund è al lavoro per cercare di chiudere l’operazione.

Il Bayern Monaco è certamente una destinazione gradita da Popovic, che sogna in grande per il suo futuro. Vedremo se la Germania sarà la prossima tappa della carriera del 18enne serbo.