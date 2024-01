L’annuncio di Fabrizio Romano: “Taremi all’Inter, ci siamo”

L’Inter sta chiudendo per l’acquisto di Taremi a parametro zero: l’iraniano è stato ad un passo dal Milan in estate, a giugno sarà nerazzurro

E alla fine la spunta l’Inter. Ad un passo dal Milan sul finire dell’estate, Mehdi Taremi giocherà comunque in Italia e a Milano ma non con la maglia rossonera: a giugno, quando diventerà un free agent, sarà nerazzurro. Ad annunciarlo è l’esperto Fabrizio Romano sul suo profilo X.

L’accordo fra le parti è ad un passo per luglio. Giuseppe Marotta, che di parametri zero se ne intende, ha proposto al giocatore un contratto di due anni con opzione per un’altra stagione. Taremi è al momento impegnato in Coppa d’Asia con il suo Iran; alla fine del torneo, il giocatore e il suo entourage vedranno l’Inter per chiudere definitivamente l’accordo. Dovrebbe trattarsi del secondo acquisto a parametro zero già chiuso dalla società nerazurra dopo Piotr Zielinski: anche il centrocampista del Napoli, come annunciato dallo stesso De Laurentiis di recente, è pronto a firmare da svincolato con l’attuale capolista della Serie A.

L’Inter continua così a rinforzarsi con acquisti a colpo zero, come accaduto con tanti titolari dell’attuale rosa di Simone Inzaghi: da Acerbi a Darmian, da Calhanoglu all’ultimo Marcus Thuram. Anche quest’ultimo era conteso con il Milan ma alla fine l’hanno spuntata i nerazzurri per il pagamento delle commissioni agli agenti e per uno stipendio più alto. I rossoneri avevano praticamente chiuso per Taremi negli ultimi giorni del calciomercato estivo, poi però qualcosa è andato storto: problemi con gli agenti, come al solito. Così l’affare è andato in fumo e il giocatore è rimasto al Porto, ma resterà solo fino a giugno alla scadenza naturale del contratto. Dopodiché andrà all’Inter, a meno di clamorosi colpi di scena.